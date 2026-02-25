‘Ella viola mis derechos humanos’, responde Musk a Sheinbaum

El magnate estadounidense y propietario de la red social X, Elon Musk, acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de atentar contra sus derechos humanos, luego de que afirmara que analiza iniciar algún procedimiento jurídico en su contra.

“Ella está violando mis derechos humanos”, escribió en su cuenta, al compartir la publicación de otro usuario que mencionó que la mandataria ha tomado más medidas contra Musk que contra la delincuencia organizada.

El debate comenzó esta semana, luego de que el empresario dijo, también en la plataforma digital, que Sheinbaum Pardo actuaba en acato a lo que ordenan los cárteles.

Consultada al respecto durante su conferencia de este martes, afirmó que ya se analiza tomar medidas jurídicas contra Musk.

Las declaraciones del empresario generaron reacciones encontradas tanto en México como en Estados Unidos, al tratarse de un señalamiento directo hacia la titular del Ejecutivo federal.

Aunque Musk no detalló a qué derechos humanos se refería específicamente, su mensaje fue interpretado como una respuesta directa a la posibilidad de enfrentar acciones legales en territorio mexicano.

El pronunciamiento se dio a conocer después de que se difundiera un video en el que la mandataria sostiene que su administración no emprenderá una guerra contra los grupos delictivos, al argumentar que dicha estrategia implica riesgos para los derechos humanos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum no precisó qué tipo de recurso legal podría interponerse ni los plazos en que se definiría la estrategia jurídica. Sin embargo, subrayó que su gobierno no permitirá señalamientos sin sustento y que se revisan las vías institucionales correspondientes.

MSL