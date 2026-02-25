EU reporta que su Embajada en México opera con normalidad; levanta ‘todas las restricciones’

El gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones que mantenía para sus ciudadanos, después de los hechos de violencia generados tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del mundo.

Agregó que la Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México operan con normalidad, después de la quema de vehículos y de negocios provocada por miembros del CJNG, a modo de respuesta de la muerte de su líder.

“Se han levantado todas las restricciones para el personal del gobierno estadounidense en México. La Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México operan con normalidad”, mencionó en la red social X.

Ante la normalización de vuelos en Guadalajara, Jalisco, y otras partes del país, el gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos considerar una escala a otra ciudad de México para evitar la cancelación de un vuelo en Estados Unidos.

“Si bien los horarios de vuelos se han normalizado, si su vuelo directo a Estados Unidos se cancela, podría considerar reservar un vuelo de conexión con escala en otra ciudad mexicana o estadounidense”, indicó.

Feb. 25 Update: All restrictions on U.S. government staff in Mexico have been lifted. The U.S. Embassy and all consulates in Mexico are operating normally. While flight schedules have returned to normal, if your direct flight to the United States is cancelled, you might consider… pic.twitter.com/m5Rk4lvlUS — TravelGov (@TravelGov) February 25, 2026

Además, aseguró que no tiene reportes de cierres de carreteras en México tras los bloqueos y quema de vehículos registrados el pasado 22 de enero de 2026. Por lo anterior, hizo un llamado a que los ciudadanos estadounidenses en México que reanuden las precauciones habituales.

“No tenemos reportes de cierres de carreteras por parte de las autoridades locales. Los ciudadanos estadounidenses en México deben reanudar las precauciones habituales”, concluyó.

