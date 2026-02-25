FIFA: confianza total en Sheinbaum

Y fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el que ayer despejó las dudas y especulaciones que habían venido creciendo sobre posibles efectos que pudiera tener la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oceguera Cervantes, en la realización del Mundial. “De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la Presidenta Sheinbaum, en México. Estamos en contacto regular con la Presidencia, las autoridades y seguimos monitoreando la situación y el Mundial va a ser una fiesta increíble”, dijo ayer el mandamás de la justa deportiva que tendrá como sus sedes a Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. En las últimas horas empezaban a replicarse voces que, en el límite del pesimismo, nos comentan, hablaban hasta de una cancelación. Pero no, ayer Infantino se dijo muy tranquilo con México. “Pasan cosas, no vivimos en la Luna o en otro planeta, pero por eso tenemos Estado, policías, autoridades”, refirió. Ahí el dato.

