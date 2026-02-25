Luis Armando Melgar afirma que ocho senadores del Partido Verde votarán contra la reforma electoral

El senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que votará en contra de la reforma electoral, al rechazar los cambios a la representación proporcional y a la autonomía de los órganos electorales, y adelanta que más de la mitad de su bancada, al menos ocho de 15 legisladores, lo secundará .

“Mi voto va a ser en contra. ¿Por qué? Porque insisto, la participación minoritaria es algo fundamental para el país. Fortalece la democracia. No estamos hablando de recortes, estamos hablando de debilitar la democracia” , declaró en entrevista.

Respecto a la cantidad de senadores de su bancada que mantienen la misma postura que él, respondió: “Yo le puedo garantizar que los suficientes para que no pase”. Al preguntársele si serían más de la mitad de los 15 senadores verdes, confirmó: “Yo creo que sí andaríamos un poco por ahí.”

Melgar Bravo rebatió el argumento central con el que el gobierno ha vendido la reforma: “No es un recorte económico. No es que estemos en contra del pueblo. Eso no es el debate, es un falso debate”, señaló, y argumentó que las reglas electorales vigentes han demostrado su eficacia: “Morena en el 24 ganó y ganó prácticamente todo. Entonces, ¿por qué modificar? ¿Queremos ir hacia un partido único? Creo que no estamos de acuerdo en eso ”.

Sobre el esquema plurinominal específicamente, el legislador descartó cualquier cambio: “No necesitamos moverle una coma. La razón de ser de la participación minoritaria está muy clara en las reglas que hoy tenemos.” Y fue igualmente firme respecto a la autonomía de los organismos electorales: “En cuanto a quitarle autonomía en lo que sea, no vamos a acompañar”.

Melgar aclaró que habla a título personal y que no mencionará nombres de colegas para “no comprometer a nadie”, aunque reconoció que la bancada del Verde, en términos generales, sí acompañará la iniciativa que llegue de la Presidencia. La fractura, dijo, es parcial pero suficiente.

Por separado, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, afirmó que “en términos generales”, la bancada ve con buenos ojos la reforma; sin embargo, afirmó que van esperar a que llegue al Congreso para analizarla a detalle.

“En términos generales la vemos bien, y hay puntos que sí tenemos que analizar con más detenimiento. Por eso vamos a esperar a que llegue la reforma al Congreso. No nos queremos adelantar, vamos a analizarla”, comentó.

cehr