“México es dignidad, valentía y grandeza”: Sheinbaum

Al encabezar la Ceremonia del Día de la Bandera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a niñas, niños y jóvenes no olvidar que México “es dignidad, es valentía y es grandeza”, en un contexto de desafíos en la escena internacional y amagos de intervención extranjera, principalmente desde Estados Unidos.

“Cada vez que entonen el Himno Nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza”, destacó.

La jefa de Ejecutivo remarcó que la bandera nacional representa a todas y todos los mexicanos, aun siendo diversos en lo cultural, en lo político y en lo social, pues precisamente estas diferencias hacen la grandeza de la patria.

“Alcemos la mirada al futuro, con nuestra bandera al frente como faro y como promesa porque no somos un pueblo que olvida, somos un pueblo que recuerda y que siempre avanza hacia el porvenir; somos historia que inspira, somos fuerza que une, somos siempre esperanza que florece; somos mexicanas y mexicanos orgullosos de nuestra patria, orgullosas y orgullosos de nuestra bandera, orgullosas y orgullosos de llevar en el alma el nombre eterno de nuestra patria”, expresó.

De izq. a der.: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Ricardo Trevilla, titular de la Defensa; la Presidenta Sheinbaum; y los secretarios de Marina y Educación, Raymundo Morales y Mario Delgado, ayer. ı Foto: Especial

Más que un símbolo, dijo, la bandera retrata la narrativa de la historia nacional que hoy refleja tres dimensiones: la raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente de nuestros días, que es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política.

La Presidenta también reivindicó al Escudo Nacional como corazón simbólico de la bandera que remite a los mexicas y a la fundación de Tenochtitlan, una representación, dijo, de la victoria del empeño frente la adversidad, la capacidad de florecer en condiciones inhóspitas y la afirmación de una identidad originaria que precede a la conquista.

“Cuando sus manos sostienen nuestra bandera, no están levantando sólo un símbolo, Están levantando el corazón entero de la patria. En ese lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra. Respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado”, dijo.

Durante esta ceremonia, la Presidenta tomó protesta y abanderó a mil escoltas de escuelas secundarias y de Educación Media Superior de todo el país: 80 desde Campo Marte y 920 de manera simultánea en 31 entidades federativas, así como a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de México.

En tanto el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, enfatizó un mensaje sobre la unidad nacional para consolidar a la nación.

“Todo Estado, nación requiere para su viabilidad y permanencia de una población cohesionada por una identidad nacional sólida, arraigada en valores y tradiciones comunes. Esa identidad es el cimiento de la unidad nacional, factor indispensable para que un país pueda desarrollarse a plenitud y alcanzar sus objetivos nacionales”, dijo.