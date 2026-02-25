Morena respalda reforma electoral de Claudia Sheinbaum

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresó su respaldo a la reforma electoral presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa un paso decisivo para profundizar la transformación democrática del país.

En un posicionamiento oficial, la dirigencia nacional del partido sostuvo que la democracia “no puede seguir al servicio de élites ni de privilegios” y que es momento de devolverle el poder al pueblo, cerrar espacios a la corrupción y consolidar lo que denomina una “democracia verdadera”.

De acuerdo con Morena, la iniciativa forma parte de los principios que dieron origen a su movimiento y apunta a fortalecer el sistema electoral mediante la reducción del costo de las elecciones, una mayor fiscalización de los recursos públicos y privados, el impulso a la democracia participativa y la modificación del mecanismo de representación plurinominal para que los legisladores cuenten con respaldo ciudadano.

La Presidenta @Claudiashein presentó la iniciativa de reforma electoral que enviará el 2 de marzo al Congreso de la Unión.



"Es un asunto de principios", afirmó. La propuesta plantea reducir 25% el costo de las elecciones, eliminar listas plurinominales, prohibir bots, regular la…

“La reducción del costo de las elecciones, una mayor fiscalización de los recursos, el fortalecimiento de la democracia participativa y un mecanismo en donde los legisladores plurinominales cuenten con el respaldo de la ciudadanía son clave para consolidar un sistema electoral más austero, transparente y verdaderamente representativo”, señaló el CEN.

El partido oficialista afirmó que la reforma busca erradicar prácticas que, a su juicio, distorsionan la voluntad popular y garantizar que cada voto tenga el mismo valor, al tiempo que las instituciones respondan a la ciudadanía.

Asimismo, Morena reiteró su compromiso con la legalidad y con la profundización de la vida democrática del país, al señalar que México atraviesa una nueva etapa histórica en la que esta reforma electoral es parte esencial de su consolidación.

“¡La Reforma Electoral va!”, concluyó el pronunciamiento.

📰 Compartimos comunicado de prensa



Respaldamos la Reforma Electoral de la Presidenta de la República, @Claudiashein.



Desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, respaldamos la Reforma Electoral de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. La democracia no…

