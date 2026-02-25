Transportistas y productores advierten a FIFA protestas durante el Mundial 2026

Organizaciones de transportistas y productores advirtieron a la FIFA que realizarán movilizaciones que coincidirán con la realización del Mundial 2026, del que México será sede.

Por medio de un comunicado, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que se enfrentan a una “lucha” por defender sus actividades, así como la soberanía alimentaria y la seguridad en los caminos.

Productores del campo en un bloqueo carretero por la Ley de Aguas, en noviembre y diciembre de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Explicaron que en junio, fecha en que se recibirá a la Copa del Mundo, concluirán las cosechas de múltiples granos como el maíz, trigo, sorgo y otros cultivos, lo que representa un problema para ellos al asegurar que se acumularán con la producción del ciclo anterior, pues acusaron que el gobierno ha priorizado la importación de estos granos a grandes productores y reconocidos corporativos agro-financieros.

Aunado a esto, expresaron preocupación por la situación de inseguridad en las carreteras y que afecta a transportistas, operadores y ciudadanos en gran parte del país, pues “mantienen en peligro constante a cualquiera que se atreva a transitar una carretera”.

“Para quienes somos transportistas, recorrer los caminos se convirtió en una actividad de alto riesgo en donde han perdido la vida hombres y mujeres que salen a trabajar de forma honesta, pues todos los días se registran decenas de robos de mercancías, tractocamiones y cobros por parte de grupos del crimen organizado”, señalaron.

Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México serán las sedes del Mundial en México. ı Foto: Cortesía FIFA

En este contexto, advirtieron que será una temporada de mucha convulsión, pues expusieron que habrá una producción expuesta y “sin precios”.

En cuanto a la inseguridad, comentaron que ven una ausencia del Estado, al que acusaron de dejar vialidades a “merced del crimen organizado”.

“Es lamentable que recibamos el Mundial de Fútbol en estas circunstancias. Pero no podemos ocultar nuestra desesperación, ni dejar de decirle al mundo que la inseguridad y las políticas económicas que se han impuesto a la sombra del TLCAN-TMEC, han impedido nuestro progreso , profundizan la dependencia alimentaria y están desplazando a los productores nacionales”, dijeron.

