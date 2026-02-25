Van 10,941 casos de sarampión y 32 fallecidos

La jornada de vacunación contra el sarampión del IMSS-Bienestar en Tlaxcala, ayer.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, al corte del 23 de febrero, se han registrado 10 mil 941 casos confirmados de sarampión en todo el país desde 2025, lo que refleja la persistencia de la enfermedad en territorio nacional.

Del total acumulado, 307 contagios fueron confirmados apenas el fin de semana pasado por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, como parte del monitoreo permanente que realizan las autoridades sanitarias.

La inmunización se realizó en 1,115 Unidades de Medicina Familiar, 1,655 rurales, 21 de alta especialidad, 159 hospitales, y 28 instalaciones culturales y recreativas

En lo que va del año, hasta el 23 de febrero, la dependencia federal ha reportado cuatro mil 192 casos confirmados. Esta cifra representa el 61 por ciento del total acumulado, lo que implica que 6 mil 749 contagios fueron registrados durante 2025, evidenciando un repunte significativo en los casos recientes.

La Ssa también dio a conocer que 32 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. De ellas, 27 murieron el año pasado y cinco más en lo que va de 2026.

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que aplicó 670 mil 442 dosis de la vacuna contra esta enfermedad durante la Jornada Intensiva de Vacunación realizada del 21 al 22 de febrero, como parte de la estrategia nacional para reforzar la protección en población infantil y adulta joven.

De acuerdo con información preliminar, el operativo incluyó un despliegue nacional con acciones focalizadas en 11 entidades prioritarias, con el objetivo de avanzar en la meta de cobertura establecida para 2026 y reducir el riesgo de brotes.

En los estados considerados prioritarios se aplicaron 60 mil 274 dosis en Ciudad de México; tres mil 601 en Colima; 25 mil 592 en Chiapas; 10 mil 997 en Durango; 26 mil 175 en Jalisco; seis mil 240 en Nayarit; 55 mil 132 en Puebla; 12 mil 930 en Sinaloa; 18 mil 437 en Sonora; 16 mil 235 en Tabasco, y cuatro mil 888 en Tlaxcala.