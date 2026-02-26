Martí Batres entrega de más de 200 constancias de finiquito FOVISSSTE.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó al sur de la Ciudad de México la entrega de más de 200 constancias de finiquito a personas derechohabientes, pensionadas y jubiladas con deudas problemáticas en el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE).

Durante el acto, afirmó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la vivienda es un derecho social garantizado, ya sea por condonación, quitas o a través del programa de Vivienda para el Bienestar, cuya meta es la construcción de 1.8 millones en este sexenio.

“Esto no es una casualidad, es una política del Gobierno federal, que se realiza en el ISSSTE, se realiza en el INFONAVIT. (...) Y nos da gusto que hoy estamos aportando otro granito de arena para cumplir con ese derecho que todas y todos ustedes tienen”, expresó.

El director general del ISSSTE destacó que la entrega de finiquitos se ha realizado en distintas entidades del país, en coordinación con la vocal ejecutiva de FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, así como en eventos encabezados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la vocación social del Instituto.

“Es un proceso de bienestar, es parte de una concepción, así pensamos nosotros que deben ser las cosas, no pensamos que deben predominar criterios privatizadores en instituciones, sino criterios sociales", dijo.

Martí Batres subrayó la importancia de atender a quienes fueron trabajadores del Estado, que obtuvieron un crédito para vivienda y aún enfrentaban adeudos impagables, a pesar de haber pagado durante años.

En ese sentido, destacó el caso del jubilado Ricardo Lohora Hernández, a quien le dieron un crédito de 621 mil pesos, había pagado 2 millones 285 mil y todavía debía un millón 580 mil. Asimismo, comentó la experiencia del derechohabiente José Giovanny Hernández Camargo, cuyo crédito fue de 748 mil pesos, pagó 2 millones 477 mil, pero adeudaba un millón 733 mil.

Otro caso, agregó, es el de Julio César Martínez Hernández, quien recibió un crédito de 728 mil, había pagado 2 millones 460 mil, pero todavía debía un millón 766 mil; el de Luis Alfonso Medina Rodríguez que tenía un crédito original de 615 mil y había pagado 2 millones 254 mil; no obstante, debía un millón 817 mil, y el de Yolanda García Domínguez, cuyo crédito original era de 840 mil pesos, había pagado 2 millones 877 mil, es decir, más de tres veces.

“Nos da gusto decirles que todas y todos los presentes, todas y todos los que nos acompañan, hoy ya no tienen deuda y hoy reciben su vivienda. No solo les entregamos una hoja o una constancia, como la que ya vieron, estamos entregándoles la vivienda. (...) Es un hecho de gran alivio y felicidad y de emoción”, aseguró.

Por su parte, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, resaltó que el programa de Justicia Social no tiene precedentes, puesto que el Fondo otorga acompañamiento a las personas en activo, pensionadas, jubiladas y a quienes salieron del sector público.

“¿Qué hicimos ahora que nos toca encabezar el FOVISSSTE? Hacer un programa sin precedentes de justicia social para las personas que están en activo, para las personas pensionadas y jubiladas, pero también pensamos en aquellos que salieron del sector público. (...) Lo principal es que tengan certeza jurídica de esa vivienda, (...) que el FOVISSSTE dé este acompañamiento para lograr la tranquilidad, también la paz, y pues que dejen de cargar esta losa que muchas veces significa la deuda”, indicó.

Finalmente, el beneficiario José Giovanny Hernández Camargo agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades del ISSSTE y FOVISSSTE entregarles la certeza jurídica de su patrimonio.

“Gracias Presidenta, por demostrar que para usted las casas no solo son ladrillos y cemento, sino el refugio de nuestras familias. Gracias por gobernar con esa sensibilidad de mujer. (...) Este programa no solo levantó paredes, levantó nuestra esperanza”, concluyó.

