Ven certeza en comicios en riesgo con la enmienda

La propuesta de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum promete elecciones más baratas y eficientes, pero amenaza con recortar facultades y presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y rediseñar la representación proporcional en beneficio de la primera fuerza política, lo que pone en riesgo la certeza en los procesos, coincidieron especialistas consultados por La Razón.

Para el analista Jorge Aljovín, modernizar la democracia puede implicar “debilitar al árbitro electoral o minar la confianza en las elecciones”. El especialista detectó contradicciones de fondo: “se exige mayor fiscalización mientras se anuncia un recorte de al menos 25 por ciento al presupuesto de las autoridades electorales.

El dato: El miércoles Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno del DF, pidió considerar la opinión de expertos para que la propuesta de reforma sea sometida a un diálogo amplio.

“¿Cómo lograr un mecanismo más eficiente en materia de fiscalización si estamos recortando gastos?”, cuestionó. También alertó sobre volver temporales las juntas distritales del INE, lo que afectaría “el principio y la carrera del servicio profesional electoral”.

Javier Aparicio, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE), compartió los mismos focos rojos: “Le estás diciendo que le vas a quitar presupuesto y facultades al INE, pero que va a fiscalizar mejor. A mí me parece contradictorio”.

Advirtió además que reducir el financiamiento a partidos en una cancha ya dispareja perjudica principalmente a las fuerzas de oposición, que no controlan el erario. Sus simulaciones numéricas confirmaron que eliminar senadores de representación proporcional favorece a Morena, “la primera fuerza, sin duda”.

Sobre el PREP, advirtió que eliminarlo en estados rurales o geográficamente dispersos generaría un peligroso vacío informativo, como ocurrió en la elección judicial. “Llámale PREP, llámale conteo rápido, llámale cómputo acelerado, pero tiene que haber información”.

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advirtió que el rediseño del INE “puede implicar desmantelamiento y pérdida de capacidades”, que suprimir el PREP “impacta en la certeza” y que la regulación de inteligencia artificial en campañas, mal diseñada, podría derivar en “ataques a la libertad de expresión e injerencia de servidores públicos”.

Los tres especialistas coincidieron en que habrá que esperar el lunes para saber si la reforma busca un equilibrio real o representa un retroceso.