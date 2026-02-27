Sectur destaca cifras de visitantes

Creció 13.6% llegada de turistas; en 2025, 98.2 millones: CSP

La llegada de viajeros a México rebasa a la de otros países del continente y del mundo, afirma titular; arribo de personas repunta 13.6 por ciento al cierre del año pasado

JOSEFINA RODRÍGUEZ, titular de Sectur, en conferencia, ayer
JOSEFINA RODRÍGUEZ, titular de Sectur, en conferencia, ayer Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

En 2025, México no sólo superó sus propios indicadores de visitantes internacionales respecto al año anterior, sino que fue el único en Norteamérica en rebasar los niveles que registraba antes de la pandemia de Covid-19.

Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur),

Josefina Rodríguez, expuso que el sector mundial registró un crecimiento de 4.0 por ciento, mientras que el continente americano creció apenas 1.0 por ciento, recibiendo a más de 218 millones de visitantes.

TE RECOMENDAMOS:
Fichas de recompensa de René y Alfonso Arzate García, en imagen de archivo.
Va tras los hermanos René y Alfonso Arzate

Va EU contra CDS; ofrece 10 mdd por capos de Tijuana

  • El Dato: Los colombianos no requieren visa para viajar a México por turismo, negocios, estudios o tránsito, siempre que la estancia sea menor a 180 días.

No obstante, en el caso de México, mencionó, creció 6.1 por ciento respecto a 2024, lo que supera no sólo el crecimiento del continente, sino también el promedio mundial.

La funcionaria destacó que, en comparación con otros países como Canadá y EU, no sólo se registró un incremento de visitantes respecto al año antepasado, sino que ya se superaron los indicadores antes de la pandemia de Covid-19.

Por ejemplo, Canadá presentó un crecimiento de 19.8 por ciento, pero no llegó al 22.1 por ciento de 2019, mientras que Estados Unidos registró 68.3 por ciento, lo que tampoco superó el 79.4 por ciento de ese entonces. En cuanto a los mercados emisores, los principales son EU, Canadá, Reino Unido, Argentina, España, Italia, China y Corea del Sur.

  • 218 Millones de visitantes se registraron en todo el continente

El balance general expuso que la llegada de visitantes internacionales creció 13.6 por ciento durante 2025; la de turistas internacionales, es decir, aquellos que sí se hospedan en el territorio nacional, 6.1 por ciento, mientras que la derrama económica subió 6.2 por ciento, al pasar de 32 mil 956 millones de dólares a 34 mil 992 millones de dólares.

Respecto al turismo nacional, se expuso que 109.3 millones de mexicanos viajaron en el país y hubo una ocupación promedio de 58.2 por ciento.

En la conferencia, recordó que para este primer semestre del año se abrirán 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 internacionales.

En este tema y en el contexto de los disturbios por la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, aseguró que el aeropuerto de Guadalajara opera con normalidad y no se ha cancelado ninguna ruta en alguno de los 70 aeropuertos del país.

La secretaria también anunció que esta semana se buscará romper un nuevo récord para formar la playera de futbol más grande del mundo, en donde participarán 5 mil personas.

TE RECOMENDAMOS:
LOS MINISTROS Arístides Guerrero, Yasmín Esquivel, Hugo Aguilar, Sara Herrerías (atrás), Loretta Ortiz y Lenia Batres, con ropa tradicional chiapaneca, ayer.
Sesionan por 1.a vez fuera de la CDMX

Suprema Corte inicia era itinerante en Chiapas