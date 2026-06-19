¿Tu acta de nacimiento tiene errores? Así puedes corregirla en línea paso a paso

En el marco de la estrategia nacional para la simplificación administrativa y el combate a la burocracia, la corrección de errores en las actas de nacimiento ahora puede realizarse completamente en línea.

Este mecanismo, habilitado mediante la Plataforma Nacional de Registros Civiles y bajo la coordinación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, permite a los usuarios corregir datos erróneos en sus documentos de identidad sin necesidad de trasladarse físicamente a las oficinas registrales.

El programa, que forma parte de las adecuaciones derivadas de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, ha logrado concentrar y optimizar los procesos del Registro Civil.

Con esta reestructuración, los procedimientos disponibles se redujeron drásticamente de 28 a solo 20, recortando a su vez el promedio de requisitos de ocho a cinco, permitiendo una interacción más ágil y directa para la ciudadanía a través del portal “Mi Registro Civil”.

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Información: @cassbelen. pic.twitter.com/YN0Rr0VLTn — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) June 20, 2026

¿Cómo iniciar el trámite digital?

Para aquellos que detecten faltas de ortografía, errores en sus nombres o en las secciones correspondientes a la filiación de sus padres, el proceso inicia en el sitio oficial www.miregistrocivil.gob.mx.

El acceso seguro e indispensable se ejecuta mediante la cuenta institucional Llave MX, la cual puede ser generada de forma gratuita en cuestión de minutos teniendo a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Una vez dentro de la interfaz digital, el usuario debe dirigirse a la sección denominada “Captura, corrección y aclaración de actas” y seleccionar la opción específica “Corrección de registro de acta” para dar clic en “Iniciar trámite”.

El sistema guiará de manera automatizada al solicitante para ingresar las modificaciones correctas en los formularios desplegados.

Corrección de registro de acta ı Foto: Captura de pantalla

Requisitos y formatos requeridos

Una de las mayores ventajas de esta simplificación es la mínima cantidad de documentos necesarios. El solicitante solo requiere cargar a la plataforma dos archivos digitales legibles, ya sea en formato PDF o como imágenes en PNG o JPG (incluso fotografías nítidas tomadas con el teléfono celular):

Identificación oficial vigente: Copia digitalizada de la credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir de la persona titular del acta.

Acta original digitalizada: Archivo del acta de nacimiento que contiene el error que se desea modificar.

Al concluir la carga y validación de los datos, el portal web ofrece una herramienta de seguimiento en tiempo real.

Utilizando el perfil de Llave MX, el interesado puede monitorear de manera constante el estatus de su validación institucional y conocer el momento exacto en que la modificación sea autorizada e impactada en la base de datos nacional.

Además de la modificación de datos de nacimiento, la plataforma digital centraliza un abanico de servicios de identidad civil fundamentales.

Actualmente, los usuarios también pueden tramitar la descarga inmediata de actas certificadas de matrimonio y defunción, verificar la validez de actas emitidas por medios digitales, realizar aclaraciones administrativas complejas y gestionar la inscripción formal de sentencias judiciales.

Con estas herramientas tecnológicas, el gobierno mexicano proyecta concluir la transición hacia un entorno libre de rezagos burocráticos hacia el año 2027, posicionando a los documentos de identidad civil al alcance de un clic desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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MSL