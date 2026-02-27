Gobierno y Morena suben tono en defensa de reforma electoral ante recelo de aliados

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) fueron objeto este jueves de las presiones a nivel de discurso de representantes tanto de su principal aliado, Morena, como de la oposición.

Por otro lado, la dirigente nacional guinda, Luisa Alcalde, recordó a estos partidos que asumieron un compromiso para respaldar todas las iniciativas de reforma de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros esperamos que acompañen la propuesta de la Presidenta porque es la propuesta del pueblo en México, y porque hubo un compromiso de sacar adelante estas reformas”, dijo en conferencia.

Alcalde reiteró que Morena respaldará el proyecto en el Senado y en la Cámara de Diputados, además, lanzó un reto a los partidos opositores: definir si están dispuestos a renunciar a los privilegios de las dirigencias para que sean sus militantes y votantes quienes determinen quiénes integren el Congreso.

“¿Están o no de acuerdo en acabar con sus privilegios como dirigentes de los partidos y pasar a que sean sus militantes, sus votantes los que decidan quiénes integran la lista de representación proporcional?”, planteó.

Por otro lado, Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, alertó que el PT y el PVEM tienen una responsabilidad histórica con la democracia del país de cara a la discusión de la reforma electoral.

“Yo reitero: el Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen una responsabilidad histórica, democrática. Ojalá y podamos hacerlo bien como país, ojalá y podamos hacerlo bien como Congreso”, expresó.

La legisladora del PAN afirmó que una posición única, parcial o basada en una visión ideológica no es lo que el país necesita, y recordó que la pluralidad política se expresa en la existencia de alcaldes, gobernadores y legisladores de distintas fuerzas partidistas, lo cual debe respetarse si se pretende cambiar las reglas del juego.

Enfatizó que en la Cámara de Diputados existe un deber ético de escuchar a todos los partidos políticos, y advirtió que, de no construirse un consenso amplio, se estaría dejando de escuchar a millones de mexicanos que demandan un mejor país con democracia y contrapesos efectivos.

Adelantó que dos temas fundamentales en la discusión deberán ser la prohibición del condicionamiento de programas sociales y la intromisión del crimen organizado en los procesos comiciales.

ACUSACIONES. En medio del debate por la reforma electoral, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) a quienes acusó de actuar como “esquiroles que se disfrazan de oposición” mientras —según dijo— negocian con el oficialismo.

En un mensaje en redes sociales, Moreno afirmó que en el pasado el partido naranja ha respaldado reformas clave del gobierno tras simular desacuerdos.

Para el dirigente tricolor, un eventual apoyo de MC a la reforma electoral presentada por la Presidenta Sheinbaum confirmaría su papel como aliado del oficialismo y no como una oposición genuina.

Incluso, sostuvo que existe un historial de “puras mentiras” por parte de ese instituto político. “Si votan a favor de la reforma, no son oposición. Son comparsa”.

De esta manera, la misma presión que se ejerce por partida doble —desde el oficialismo y la oposición— hacia el Verde y el PT por la referida iniciativa también recae en MC, que en este contexto no sólo recibió los señalamientos de Alejandro Moreno, sino el desafío lanzado por la lideresa de Morena, Luisa Alcalde —en el que incluyó al dirigente nacional del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez— de definir si están dispuestos a renunciar a los privilegios que les dan las actuales reglas.

En respuesta, el dirigente naranja respondió a los dirigentes del tricolor y el guinda, además de señalar que dará su postura el martes: “Ni las expresiones de la dirigente de Morena ni las de quien usurpa la dirigencia del PRI merecen respuesta. No nos extrañan sus ataques, una y otra vez, a la fuerza que más crece”.

El coordinador emecista en el Senado, Clemente Castañeda, aseguró: “No vamos a permitir retrocesos que debiliten al árbitro electoral, reduzcan el pluralismo o eliminen herramientas como el PREP. No daremos ni un paso atrás en la defensa de la democracia de México”.

El legislador reconoció la desconfianza de su bancada respecto a la propuesta y dijo que defenderán lo que creen.

“Busca sobrerrepresentación permanente”

Por Tania Gómez

Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI en el Senado, rechazó la propuesta de eliminar los 32 escaños de representación proporcional en la Cámara alta, contenida en la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y acusó que detrás de esa medida el objetivo es garantizar a Morena una mayoría calificada permanente y el control absoluto del Legislativo.

“La representación proporcional nosotros en el PRI hace 60 años, pero no sólo eso, tomamos en cuenta a quienes pensaban distinto y representaban partidos políticos distintos”, dijo.

Para el priista, la supresión de los plurinominales no es una medida de austeridad ni de simplificación electoral, sino una maniobra política calculada: “Están entrando por la puerta de atrás para tener una sobrerrepresentación, es obvio, quieren quitarlos para tener ellos, obviamente, una mayoría calificada y seguir destruyendo el país”.

“La gente reconocerá que no fui a negociar cualquier cosa”

› Por Yulia Bonilla

Ante el desacuerdo y críticas hechas no sólo por parte de opositores sino de los aliados de Morena contra la reforma electoral presentada el miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tienen derecho a no respaldar el proyecto; sin embargo, reiteró que será la ciudadanía la que se entere de quiénes son aquellos que defienden que las cúpulas partidistas elijan a quienes llegan a cargos por la vía plurinominal, aspecto sobre el cual reiteró que no negoció.

Ante la pregunta directa sobre si prevé una fractura de la alianza con el PT y PVEM a raíz de este desacuerdo, respondió: “Pues ellos tienen derecho a no estar de acuerdo. Pero también la gente va a saber pues quién defiende las famosas listas de pluris y quién no. Así de sencillo”.

El Dato: los principales puntos de desacuerdo con la reforma presentada es la modificación del método para elegir candidatos pluris y la reducción de prerrogativas.

Volvió a explicar que la reforma no propone la eliminación de los plurinominales ni la fórmula que hoy se aplica para elegir a quienes ocupan dichos cargos.

“Es con la misma fórmula de ahora. Nada más que en vez de que el partido político proponga una lista se compone: la mitad de los que tuvieron primero, segundo, tercero del partido. Y la otra vota por las listas. Ya no hay la discrecionalidad del partido político que decide sus listas. Entonces, sí, el partido político lo propone, pero lo decide la gente”, dijo.

Al insistir en que los planteamientos de la reforma responden a exigencias que la ciudadanía ha hecho desde tiempo atrás, mencionó que la población será la que juzgue la decisión que cada quien tome, y en su caso, será que cumplió con el compromiso de presentar la reforma.

Mencionó que no iba a negociar una de las demandas ciudadanas que más se hicieron, con tal de que la reforma sea aprobada en el Congreso.

“¿Qué va a decir la gente?: ‘Pues la Presidenta cumplió’. Si no lo aprueban algunos partidos, pues es porque quieren seguir manteniendo sus listas. Es eso. Pero la gente va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral. No fui a negociar lo que pide la gente”, remarcó.

También negó que se tenga como objetivo regresar a un modelo político de “partido de Estado”, pero tampoco que la democracia se mantenga bajo las decisiones que toman los líderes partidarios, sino que ésta sea en respuesta a lo que la ciudadanía elija.

“Nada más que ya no es la lista de los partidos, sino se elige a esas personas. Ésa es la única diferencia. Nosotros vivimos el partido de Estado, nosotros no queremos regresar a eso. Pero tampoco queremos la democracia de las élites. La democracia es el poder del pueblo, esa es su definición”, insistió la mandataria.

Sobre los cuestionamientos a la reducción del presupuesto electoral, refirió que la reducción de salarios a consejeros tenga razón para impactar en la realización de las elecciones.

Y sobre las inquietudes acerca de la suma de tareas a las autoridades electorales, como el identificar el uso de bots en campañas, insinuó que no se requiere una amplia plantilla de personal porque en la Presidencia se apoyan únicamente de dos personas para realizar este seguimiento.