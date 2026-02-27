› Monreal ya no quiere líos

Comentan en los pasillos de San Lázaro que quien ya está calentando para librar varias batallas como negociador con todos los frentes políticos, con el propósito de que se apruebe la reforma electoral es el líder de los morenistas Ricardo Monreal. De ahí que, al también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, no le agradara para nada que el ministro en retiro y miembro de la Comisión para la Reforma Electoral, Arturo Zaldívar, se pusiera a repartir patadas contra los aliados de la 4T —PT y Verde—, a quienes acusó, tras externar varias resistencias a dicha propuesta, de no querer perder ni control ni dinero. A Monreal no le ayuda ir a negociar con el avispero agitado, por lo que llamó a Zaldívar y a todos los actores políticos del oficialismo a la prudencia. “No puedo avalar ese dicho”, declaró el zacatecano. “Yo respeto a los dos partidos y sus argumentos, han sido nuestros aliados casi en todo”, dijo, e insistió que no cree que a estas alturas la descalificación sea el camino para construir consensos. Uf.

