Partidos se resisten a perder control y recursos: Zaldívar

El coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Arturo Zaldívar, afirmó que la resistencia a la reforma electoral propuesta por el Gobierno federal obedece a que los partidos políticos —incluidos aliados del oficialismo— no están dispuestos a perder control ni recursos económicos.

En entrevista radiofónica, el exministro de la Suprema Corte señaló que a las fuerzas políticas “les duele” que la iniciativa contemple ajustes orientados a reducir prerrogativas y modificar esquemas de operación interna que actualmente les otorgan poder y financiamiento.

“(Los partidos) pierden el control directo de quienes integran las listas de representación proporcional y se bajan los recursos. Ésas son las dos cosas realmente que les duelen: control y dinero”, dijo.

Sostuvo que el debate no es únicamente jurídico o técnico, sino profundamente político, al tocar intereses directos de los institutos. Señaló que la falta de respaldo incluso entre partidos aliados responde a cálculos internos y a la defensa de sus estructuras, ya que también se verían afectados por eventuales recortes presupuestales o cambios en la distribución de recursos.

Para Zaldívar, el eje de la discusión radica en definir si el sistema electoral debe mantener los actuales niveles de financiamiento público y estructuras partidistas o avanzar hacia un modelo con menor costo y mayor eficiencia administrativa.

Consideró que cualquier transformación en esta materia inevitablemente generará resistencias, ya que implica modificar reglas que han beneficiado a los partidos durante décadas. Sin embargo, el análisis debe centrarse en el interés público y no en la preservación de privilegios institucionales, dijo.

En respuesta, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a Zaldívar no descalificar al PT y PVEM al decirles que “les duele perder el control y dinero, y por eso no apoyan la reforma”, pues esos partidos han sido aliados y hay que reconocer su lealtad: “actuemos con moderación, no nos ofendamos”.