Confianza en México, acreditada

Hace apenas unos días, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no había mermado la confianza de los inversionistas formales. Al contrario, dijo, los actores económicos serios valoran cuando el Estado actúa. Y bueno, pues mientras aún algunos trataban de instalar la narrativa de que hay un desgaste, resulta que el trofeo original de la Copa del Mundo 2026 ya estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y siendo recibido por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, junto a autoridades federales. “Recibimos este viernes la Copa Mundial FIFA 2026, la cual estará recorriendo territorio mexicano. Sin duda alguna, nuestro país está listo para este gran evento gracias al liderazgo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, informó ayer la maestra. A veces la estabilidad no se argumenta: se acredita en hechos visibles y sin sobresaltos, nos hacen ver.

