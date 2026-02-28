Desplome y presión

Vaya susto el que se llevaron ayer 135 alumnos que se graduaban de la carrera de Psicología en la Universidad Iberoamericana. Y es que el templete colocado para que se tomara la foto generacional se vino abajo intempestivamente, provocando la caída de los jóvenes. Se investiga, nos comentan, quién estuvo detrás del armado de la estructura, pues se ha señalado que contaba con amarres muy endebles. El saldo fue de 23 graduados lesionados, todos de manera leve, según confirmó Miriam Urzúa, de Protección Civil de la CDMX. Todos fueron atendidos por el área médica de la institución y seis, a petición de los padres, fueron llevados a hospitales privados para que les hicieran una valoración más detallada. El caso tomó relevancia porque el video del desplome se viralizó en las benditas redes. Vaya presión que le cayó encima a la autoridad universitaria, que por la tarde señaló de la falla al proveedor externo, aunque adelantó que seguirá acompañando a los afectados.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Rumbo a ser nuevos partidos