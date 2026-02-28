FGR detiene a contador vinculado al caso Lozoya por presunta defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Querétaro a Jorge “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, identificado como cercano al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre quien pesa una investigación por presunta corrupción.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, el imputado habría reportado ingresos menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre 2014 y 2018, lo que presuntamente ocasionó un daño al erario por alrededor de 28 millones de pesos.

Agentes de la #FGR cumplimentaron orden de aprehensión contra Jorge “N”, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Esta persona, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del ISR, concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015,… pic.twitter.com/oRfP0bYp1D — FGR México (@FGRMexico) February 28, 2026

La captura se realizó con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal, y fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes posteriormente lo trasladaron ante un juez con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para determinar su situación jurídica.

La FGR subrayó que la persona detenida se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme, “emitida por la autoridad judicial competente”, se lee en el documento.

🚨La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Querétaro a Jorge Yáñez Polo, contador vinculado al exdirector Emilio Lozoya.



🔎 El detenido contaba con una orden de aprehensión luego de no presentarse voluntariamente para cumplir la medida de prisión preventiva por su… pic.twitter.com/H5GQS0VlLt — Azucena Uresti (@azucenau) February 28, 2026

Jorge “N” fue identificado como contador personal y operador financiero cercano al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, figura central en investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción.

Según el contexto de las indagatorias, el detenido habría administrado estructuras empresariales vinculadas al entorno familiar de Lozoya y participado como representante legal de Yacani S.A. de C.V., empresa bajo investigación por posibles operaciones de triangulación de recursos.

Autoridades fiscales detectaron además que el acusado habría declarado ingresos por aproximadamente 34.2 millones de pesos cuando sus percepciones reales superaban los 115 millones, lo que derivó en la acusación penal.

El detenido permanecía prófugo desde 2020, cuando un juez ordenó su presentación ante el Reclusorio Oriente y dictó prisión preventiva justificada.

Su captura, tras más de cinco años, podría aportar información en las investigaciones relacionadas con los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am