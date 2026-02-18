OHL revive caso Emilio Lozoya; demanda, tras 13 años, a Petróleos Mexicanos

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en una imagen de archivo.

Un consorcio integrado por la constructora española OHLA (anteriormente OHL) y la mexicana Construcciones Industriales Tapia (Citapia) presentó una demanda contra Petróleos Mexicanos (Pemex) para exigir el pago de un fallo arbitral por 272 millones de pesos.

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana consignados en las últimas horas, la demanda fue presentada el pasado 30 de enero ante una corte en Nueva York por presunto incumplimiento de contrato. El recurso legal fue interpuesto por Hidrógeno de Cadereyta, empresa creada específicamente para ejecutar un contrato firmado en julio de 2013 con Pemex, durante la gestión de Emilio Lozoya Austin.

Esta acción revive el caso de Emilio Lozoya Austin que dirigió a Pemex de 2012 a 2016, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y que actualmente se encuentra en prisión domiciliaria, después de casi tres años en la cárcel, donde sigue su proceso por los delitos de corrupción y tráfico de influencias por presuntos sobornos de Odebrecht y OHL.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este miércoles Este es el precio del dólar HOY miércoles 18 de febrero de 2026

El proyecto firmado en el año referido contemplaba la construcción de una planta de hidrógeno y un gasoducto de 12 pulgadas para conectar la Refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León, con el sistema de transporte de gas natural Los Ramones.

El contrato que acordó Hidrógeno de Cadereyta y Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) —la subsidiaria de Pemex encargada del procesamiento de gas y refinados— ascendía a 75 millones de pesos para la planta y 103 millones para el gasoducto.

Sin embargo, tras la salida de Emilio Lozoya en 2016 por órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto, el Consejo de Administración de Pemex eliminó el presupuesto destinado al proyecto, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con los documentos presentados en el tribunal, a partir de la salida de Emilio Lozoya, Pemex TRI comenzó a retrasar pagos en marzo del 2016, bajo el argumento de falta de presupuesto.

La suspensión de pagos se prolongó hasta 2020, cuando la empresa dio por terminado el contrato e inició un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio, y en junio de 2023 un panel ordenó a Pemex cubrir el monto reclamado; sin embargo, el pago no se ha concretado.

Ahora, 13 años después de la firma del contrato original, el consorcio busca que una corte federal en Nueva York reconozca y ejecute el laudo arbitral para obligar a Pemex a cubrir los 272 millones de pesos adeudados.

Entre 2012 y 2016, Citapia —empresa que conformó el consorcio con OHLA — obtuvo al menos 13 contratos de Pemex TRI por alrededor de 3,800 millones de pesos y participó como subcontratista en obras en Tula, Hidalgo, asignadas a la empresa brasileña Odebrecht.

En 2019 el consorcio fue inhabilitado por dos años y medio para participar en contratos y obras con el gobierno federal, por presuntamente presentar información falsa en otro contrato con Pemex.

Este nuevo conflicto legal con Hidrógeno de Cadereyta se suma a la compleja situación financiera de la petrolera mexicana, que mantiene una elevada deuda con proveedores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR