Placean a Colosio en Sonora

Al que ayer placearon en Sonora, porque, han confirmado quienes conocen de los temas políticos locales, en esa entidad no ha vivido, fue a Luis Donaldo Colosio Riojas. Es sabido que en el partido de éste último, Movimiento Ciudadano, andan deshojando la margarita para ver si lo mandan a competir por la gubernatura de Nuevo León o por la de Sonora. Así que como para ir ganando terreno en cualquiera de los dos escenarios, ayer el propio Colosio y el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, estuvieron en esa entidad hoy gobernada por Morena. Particularmente en la Universidad de Sonora, nos comentan, un joven le preguntó precisamente cuál sería su respuesta a quien le critica su falta de arraigo en la entidad. El actual senador naranja aprovechó y respondió: “Si ellos han vivido toda su vida en Sonora, ¿qué chin… esperan para arreglarla?”. Nos dicen que a la hora de las preguntas evitó confirmar su destape a la gubernatura, aunque sí refirió que “soy de Sonora, aquí está mi familia y mi corazón”. Qué tal.