Ruda respuesta

Y fue el priista Alejandro Moreno quien no se quiso quedar callado ante el reto que le lanzó a los dirigentes de los partidos de oposición la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, para que acepten la reforma electoral y respondan si estarían de acuerdo en que sean los votantes y no los líderes partidistas los que definan las listas de candidaturas plurinominales. “Que vayan a asolearse, a pedir el voto, a hacer campaña. Retamos a Jorge Romero, a Máynez, a Alito concretamente a que respondan a eso”, lanzó Luisa. Y pues resulta que Alito de inmediato echó a andar el carro y respondió que él sí ha sido electo como síndico, como senador en 2006, como gobernador de Campeche en 2015 y como presidente del PRI en 2019. Pero, además, agregó: “A diferencia tuya, que has sido impuesta por el cínico y corrupto López Obrador en cada cargo que te han asignado y hasta diputada plurinominal fuiste por Movimiento Ciudadano. En tu vida política nunca has estado en una boleta”. Uf.
ROZONES