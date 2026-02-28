Rumbo a ser nuevos partidos

Con la novedad de que de las 82 organizaciones que buscaban convertirse en partidos políticos sólo cuatro cumplieron los requisitos y ya los presentaron ante el Instituto Nacional Electoral para que éste determine si efectivamente es o no así y en su caso les otorgue el registro correspondiente. ¿Qué agrupaciones son? Bueno, pues la primera es Construyendo Sociedades de Paz, la cual tras el reclamo que se hizo por ser sus siglas las mismas con las que se forman las siglas del nombre de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ahora sólo se llamará Paz. Es sabido que lo buscan conformar integrantes del desaparecido partido Encuentro Social que fue luego Encuentro Solidario. La otra es México Tiene Vida, de corte conservador, que ha señalado entre su ideario el estar a favor de la vida desde la concepción. Una más es Somos México, encabezada por Guadalupe Acosta, y que se formó de las manifestaciones de la denominada Marea Rosa, y finalmente Que Siga la Democracia, de exintegrantes de Morena encabezados por Édgar Garza. Viene para éstas la prueba de fuego, nos comentan.

