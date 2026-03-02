Celebran los 100 años de las normales

Para conmemorar el Centenario de la creación de las Escuelas Normales Rurales y de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la titular de la Lotería Nacional (Lotenal), Olivia Salomón, develaron el billete del Sorteo Superior No. 2879 alusivo a esta fecha que enmarca el surgimiento y formación de docentes que durante décadas han llevado su servicio a las aulas de comunidades rurales, significando la oportunidad de incorporar a la niñez mexicana al Sistema Educativo Nacional.

Desde el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, el titular de la SEP destacó que las escuelas que han construido a México serán ahora una carta de esperanza que circulará de mano en mano por toda la República. Señaló que cada “cachito” llevará consigo la imagen de una historia de educación popular y, con cada boleto, las normales rurales contribuirán a la asistencia social de quienes más lo necesitan.

Olivia Salomón mencionó la historia de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ubicada en el estado de Guerrero, que junto con la de Gral. Matías Ramos en Zacatecas, José Guadalupe Aguilera en Durango, Carmen Serdán en Puebla, fueron fundadas con la misión de llevar la enseñanza a las comunidades más apartadas del país.

Sostuvo que el reconocimiento se inscribe plenamente en la visión del gobierno humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que este cachito recorrerá el país y viajará por mercados, plazas, escuelas y comunidades llevando el mensaje de que la educación transforma destinos y que la vocación docente sigue siendo una de las fuerzas más poderosas para construir un país más justo.

Detalló que en el sorteo hay un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se celebrará el viernes 10 de abril de 2026, a las 20:00 horas.