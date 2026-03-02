› El concierto del Zócalo

Relevante, nos comentan, el concierto que ofreció anoche Shakira en el Zócalo capitalino. Y lo fue por varias razones. La principal, sin duda, por el éxito de la cantante colombiana al romper el récord de aforo a la Plaza de la Constitución y calles aledañas con más de 400 mil personas. Una muestra de que se trata de una de las artistas con más arrastre entre el público mexicano. Los recorridos de los reporteros de La Razón en el lugar dieron cuenta de que asistieron capitalinos, pero también fanáticos que viajaron desde otras entidades. Para destacar, también, el tema del orden, que corre por cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez —quien, por cierto, da una prueba de lo que puede hacer en el Mundial—, para inhibir cualquier acto delictivo que permitieron reportar saldo blanco. Ayer, nos dicen, además de amables saludos a Shakira hubo otros que los asistentes al concierto gratuito dieron a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien siguió el recital desde un balcón en el Palacio de Ayuntamiento. Ahí el dato.