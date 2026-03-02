Hay 7 mil paisanos varados en zona de conflicto en MO

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, en reunión virtual con las representaciones de México en el Medio Oriente, ayer.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó sus protocolos de emergencia consular tras la agudización del conflicto en Medio Oriente, que dejó varados a unos siete mil ciudadanos mexicanos en la región, la mayoría turistas.

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó este domingo una reunión virtual de urgencia con los embajadores mexicanos acreditados en nueve países del área para reforzar las medidas de protección a connacionales afectados por el cierre masivo de espacios aéreos y la cancelación en cadena de vuelos comerciales.

El Dato: SRE pide a mexicanos mantener sus datos en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) para contactarlos.

De la Fuente subrayó ante la red diplomática que “la principal prioridad es la atención y seguridad de todos los mexicanos en la zona”, tanto residentes permanentes como viajeros en tránsito.

La cancillería informó que, hasta el momento, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y que no se reportan personas con afectaciones a su integridad física.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que tiene registro de 83 queretanos varados en Emiratos Árabes Unidos y 21 más bloqueados en la India a la espera de que se reabra el espacio aéreo.

“Todos se encuentran bien y trabajamos para su traslado a México en cuanto sea posible y seguro”, escribió en X.

En el Aeropuerto Internacional Reina Alia de Amán, Jordania, permanecen 14 mexicanos originarios de Mazatlán, Sinaloa, quienes no pudieron abordar sus vuelos tras las cancelaciones masivas.

“Seguimos igual, somos 14 amigos mexicanos de Mazatlán, Sinaloa, con miedo, atrapados en Ammán, Jordania. No nos ayudan porque aquí no está la guerra, pero estamos en el medio sin poder salir”, publicó en redes sociales una de las afectadas, identificada como Wichelle Cr.

El titular de la SRE también reconoció la labor de los diplomáticos desplegados en una región en tensión máxima, y advirtió que es “igualmente importante cuidar de su seguridad y la de sus familiares” y los instruyó a estrechar el contacto con las autoridades locales de cada país.

Ante la imposibilidad de operar vuelos en varios territorios, la cancillería precisó que sus protocolos de evacuación contemplan también rutas terrestres seguras “cuando las condiciones lo permitan”. Además, agregó que cuentan con un censo de connacionales residentes en cada uno de los países involucrados.

La Dirección General de Protección Consular de la SRE reiteró su recomendación de evitar cualquier viaje a la región “por cualquier vía”, e instó a quienes ya se encuentran ahí a permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades locales.

La cancillería extendió su llamado de alerta a Israel, Irán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

Los mexicanos que requieran asistencia consular pueden contactar a las representaciones diplomáticas a través de las siguientes líneas telefónicas de emergencias: Embajada en Irán (+989121224463), embajada en Israel (054-316-6717), embajada en Jordania (0778 00 0494), embajada en Qatar (3363 4450), embajada en Arabia Saudita (+966557539374), embajada en Kuwait (+965 9401 6333), embajada en Emiratos Árabes Unidos (504 54 0273), embajada en Líbano (03 044 598) y la oficina de representación en Palestina (+972 54 447 0095).