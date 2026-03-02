› Van 92 en pos de la ASF

En San Lázaro, nos aseguran, la competencia está lista y, a juzgar por la cantidad de participantes, el puesto en juego es más que deseado. Y es que resulta que nada más y nada menos que 92 aspirantes, hombres y mujeres con currículo bajo el brazo, se anotaron para participar en el proceso de renovación —o posible reelección— de la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Cada uno de los 92 interesados, nos dicen, deberá comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados. Y mientras la fila de aspirantes se alista para eso, el ambiente dentro de Morena está un tanto encendido. Y es que resulta que el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar no ha cejado en su postura pública contra la posible reelección del actual titular David Colmenares, lo que obligó al coordinador Ricardo Monreal Ávila a salir a apagar el fuego. “Es falso, son especulaciones”, respondió el zacatecano cuando le preguntaron si había dados cargados en este proceso. Eso sí, no se guardó su opinión sobre Colmenares: “Me parece que ha sido un buen auditor... una gente con experiencia y con capacidad”. Listo, pues, el arrancadero.