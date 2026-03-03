CNTE acuerda paro de 72 horas y nuevo Platón para el 18 de marzo

Maestros disidentes de la CNTE, ayer, durante la marcha hacia el Zócalo de la CDMX.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó realizar un paro de labores a escala nacional a partir del 18 de marzo, que además incluirá la instalación de un nuevo plantón en el Zócalo de la capital.

En el marco de las movilizaciones que se intensificaron en mayo del año pasado, el magisterio inconforme acordó en su última asamblea llevar a cabo un paro de 72 horas.

El acuerdo establece que la interrupción de las actividades será entre el 18 y 21 de marzo, con acciones que se llevarán a cabo en la Ciudad de México y en los estados.

Docentes de la CDMX protestan en Eje Central; exigen diálogos con autoridades educativas. ı Foto: Ulises Soriano (La Razón de México)

La movilización iniciará con una conferencia de prensa y una posterior marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde se realizará un mitin y un plantón.

El plan posterior es llevar a cabo visitas a las embajadas para exponer sus demandas.

En ese mismo día, se llevará a cabo una nueva reunión en la sede del CNTE, en el centro de la capital, para determinar el rumbo de la movilización del 19 y 20 de marzo.

El paro tiene como principal demanda la abrogación de la denominada Ley del ISSSTE de 2007, reforma que estableció un incremento progresivo en la edad de jubilación del magisterio, fijándola en 60 años para los hombres y 58 para las mujeres. No obstante, en marzo del año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que dicho rango quedaría congelado en 58 años para los hombres y 56 para las mujeres.

La movilización partirá del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y concluirá en el Zócalo. La convocatoria está programada para las 9:00 horas y, previo al arranque del contingente, se ofrecerá una conferencia de prensa.

MSL