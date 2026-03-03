› Cuatro meses del crimen de Manzo

Destacado, nos comentan, el mensaje que escribió la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien a cuatro meses del asesinato de su esposo y exedil de esa demarcación, Carlos Manzo, denunció a las personas que, a raíz del crimen que sacudió a todo el país, intenten desprestigiar el nombre de Manzo, a su familia y al movimiento que forjó y que ahora tiene presencia relevante en la política local. “Sabían que ibas a ganar todo, sabían lo que representabas, sabían que sacarías sus porquerías a la luz y ahora lo que les queda es calumniar, difamar, inventar…”, dijo Quiroz, al repudiar los ataques que ha denunciado desde el homicidio de su esposo y que ha achacado a figuras políticas, principalmente de Morena. Por lo pronto, ayer mismo se dio a conocer la captura de otro de los involucrados en el crimen. Se trata de Gerardo “N” alias El Congo que, se ha señalado, se encargaba de coordinar actividades de extorsión y cobro de piso a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios en la región. Ahí el dato.

