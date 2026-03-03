La gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó ayer, en el marco del aniversario 202 de la fundación de la entidad, la Presea Estado de México, que reconoció la trayectoria de mexiquenses destacados en distintas áreas del conocimiento, la cultura y el desarrollo, entre otras áreas.

Las personas galardonadas recibieron una mención por su contribución en ciencia y tecnología; arte y cultura; pedagogía y docencia; periodismo, servicios a la comunidad, juventud, impulso económico, medicina y defensa de los derechos humanos, entre otras categorías.

Este galardón es el máximo reconocimiento otorgado por la administración, así como del pueblo mexiquense, a personas o instituciones que han ayudado a la entidad.

15 categorías se reconocen con la Presea Edomex

“Mi mayor reconocimiento y especial felicitación a nuestros homenajeados, cada una y cada uno de ustedes son ejemplo a seguir, son muestra precisa de que el pueblo mexiquense sigue dando grandes hijas e hijos a nuestra amada Patria (…) tanto en lo individual como en lo colectivo”, expresó la mandataria durante la ceremonia.

Gómez Álvarez aprovechó para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas, en medio de los acontecimientos recientes.

Delfina Gómez reconoce a los mexiquenses ejemplares ı Foto: Especial

“Nuestros galardonados son un activo invaluable para que el Edomex siga siendo vanguardista dentro y fuera de nuestro país, así como lo demostraron nuestros integrantes de las Fuerzas Armadas en pasados días (...). Quiero aprovechar este espacio para decirles a todos los que integran las Fuerzas Armadas que, a nombre del Estado de México, de su Gobierno, de sus instituciones y de sus habitantes, hacemos un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas de nuestro país por su patriotismo, su valor y su lealtad a nuestra Patria”, expresó.

Ante representantes de los poderes Judicial y Legislativo estatales, así como Leticia Ramírez Amaya en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora evocó momentos clave en la historia del Estado de México y remarcó que la unidad ha sido fundamental para enfrentar los desafíos a lo largo del tiempo tanto en la entidad como en el país.

Entre los mexiquenses reconocidos en el evento destacó Rodolfo Ignacio Gómez Mejía, quien recibió la Presea Estado de México Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.

La mandataria estatal reafirmó que su administración se guía por un humanismo basado en la libertad, la fraternidad y la unidad, ya que en el Edomex “todas y todos valemos por igual”.

El premio se divide en 15 categorías y el de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue entregado a Alfonso Xavier Iracheta, por sus aportaciones en la planeación urbana; Arte y Cultura fue para Virginia Alba Dionicio por preservar la cultura otomí. En Pedagogía y Docencia a Angélica Gómez Hernández por fundar tres escuelas secundarias.

De Periodismo e Información a Veneranda Mendoza, corresponsal de la revista Proceso y agencia Apro. Al Mérito Cívico y Servicios a la Comunidad a la UAM-Lerma, por sus proyectos de saneamiento de humedales. En Trabajo a la enfermera Catalina Olvera González por sus aportaciones a la seguridad y protección civil.

A la Juventud, a Claudia Azucena Francisco Morales por su investigación en vacunas y bioterapéuticos. A la Contribución en el Servicio Público, a Susana Libien Díaz González, servidora pública que mpulsó mecanismos de participación ciudadana para la transparencia.

En Impulso Económico a Rosario Núñez por promover el arte textil; Preservación del Ambiente y la Sostenibilidad de los Recursos Naturales, Raúl Domínguez Vences, por emprendimientos agropecuarios sustentables.

A Quienes sin ser Mexiquenses Tengan Méritos Eminentes o Relevantes a Valeria Palacios por el desarrollo de soluciones tecnológicas con inteligencia artificial para el monitoreo y atención de emergencias, y a José Saturnino Cardozo por sus méritos deportivos como máximo goleador histórico del Deportivo Toluca, con 249 anotaciones y cuatro campeonatos de liga.