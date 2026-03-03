Diputados aprueban por unanimidad derecho a la desconexión digital

Sesión del Congreso General de este 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 447 votos una reforma para incorporar el derecho a la desconexión digital en la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar que las personas trabajadoras puedan abstenerse de responder comunicaciones laborales fuera de su jornada.

El dictamen modifica los artículos 3° Ter y 132 de la legislación laboral para establecer que las y los trabajadores tienen derecho a no participar en comunicaciones con su centro de trabajo una vez concluida su jornada laboral, así como durante vacaciones, permisos y licencias.

La reforma también establece como obligación de las personas empleadoras respetar este derecho y emitir una política interna dirigida a todo el personal para garantizar su cumplimiento.

El documento señala que el ejercicio de la desconexión digital deberá considerar la naturaleza de cada relación laboral y buscar el equilibrio entre la actividad profesional y la vida personal, en apego a los acuerdos establecidos entre empleadores y trabajadores o sus representantes.

El diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano y promovente de la iniciativa, señaló que durante años se normalizó la idea de que estar disponible en todo momento era sinónimo de compromiso laboral, situación que —advirtió— ha provocado estrés, ansiedad y agotamiento entre los trabajadores.

“Durante mucho tiempo se hizo creer que contestar mensajes a cualquier hora era ponerse la camiseta, pero la hiperconectividad está rompiendo el equilibrio entre la vida personal y el trabajo”, afirmó.

El legislador explicó que la reforma reconoce de manera explícita el derecho de las personas trabajadoras a no ser contactadas fuera de su horario laboral, lo que permitirá garantizar su tiempo personal, familiar y de descanso.

“Eso significa que tu jefe ya no te puede estar buscando fuera de horario como si estuvieras disponible todo el tiempo; tienes derecho a no contestar, tienes derecho a descansar y a vivir”, subrayó.

Sánchez Rivera destacó que esta medida no busca afectar la productividad de las empresas, sino mejorar el bienestar laboral, ya que —dijo— diversos estudios internacionales muestran que cuando existe equilibrio entre trabajo y vida personal se obtienen mejores resultados y ambientes laborales más saludables.

