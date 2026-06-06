“Tengo la conciencia tranquila”, asegura Américo Villarreal

Con la visa estadounidense en la mano, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó ante medios de comunicación el reportaje del periódico estadounidense Los Angeles Times que lo vinculó con presuntas actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol.

Durante su posicionamiento en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal aseguró que la publicación se basó en fuentes anónimas y no presentó pruebas verificables para sostener los señalamientos: “La verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas”.

El gobernador negó de manera categórica cualquier relación con actividades ilícitas y sostuvo que el texto difundido por el medio estadounidense intentó convertir en hechos afirmaciones que, desde su versión, carecen de sustento. Dijo que decidió ampliar la postura que había fijado previamente porque los señalamientos afectan tanto a su persona como a la investidura que representa.

La acusación relacionada con el huachicol concentró parte central del mensaje del mandatario tamaulipeco: “Jamás he participado, promovido, protegido, ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza, ni con ninguna otra conducta al margen de la ley”.

Respecto a su situación migratoria, el gobernador aseguró que conserva su visa y rechazó que alguna autoridad estadounidense le haya notificado la cancelación, revocación o restricción del documento. También negó haber ingresado a Estados Unidos mediante un permiso especial, conocido como parole, como señaló el rotativo.

Villarreal Anaya aseguró que todos sus viajes fuera del país han tenido fines institucionales y de trabajo. Según su explicación, las visitas realizadas a Estados Unidos se han relacionado con reuniones oficiales, promoción económica, fortalecimiento de relaciones binacionales y gestiones para atraer mayores oportunidades a Tamaulipas.

Sobre la versión de Los Angeles Times, el gobernador también afirmó que el reportero Steve Fisher recibió respuesta a sus cuestionamientos antes de la publicación del texto, y señaló que el periodista difundió la nota pese a que ya se había atendido la solicitud de información.

El gobernador también defendió su trayectoria personal y profesional al recordar que durante décadas ejerció como médico especialista en cardiología antes de asumir responsabilidades públicas. Afirmó que su historia de vida resulta conocida por la población de Tamaulipas y que sus logros provienen de su trabajo profesional, esfuerzo y honestidad.

Frente a los señalamientos sobre presuntos vínculos delictivos o de cooperación con agencias internacionales, Américo Villarreal sostuvo que mantiene la conciencia tranquila.

“No he cometido delito alguno. No tengo relación con organizaciones criminales. No he colaborado con ningún gobierno extranjero en los términos que, de manera irresponsable, se insinúan”, expresó.

El mandatario no descartó la posibilidad de emprender acciones legales contra el diario o solicitar derecho de réplica. A pregunta expresa de la prensa, dijo que esto lo analizará su equipo, revisando el marco legal en Estados Unidos.

“Veremos las acciones pertinentes y veremos en el ámbito nacional el pedir alguna réplica o alguna circunstancia en los diferentes medios que hicieron esta comunicación acompañando a lo que dice”, puntualizó.

Más adelante, dijo que su única lealtad está con el pueblo de Tamaulipas, con las instituciones de México y con los principios democráticos. Agregó que su actuación pública se ha conducido con transparencia, responsabilidad institucional y apego a la ley.

Villarreal Anaya dirigió un llamado a Los Angeles Times y a otros medios que reprodujeron este reportaje. Señaló que la libertad de expresión constituye un valor central en cualquier sociedad democrática, pero aclaró que ese principio no sustituye la obligación de verificar y demostrar lo que se publica.

“Las acusaciones de esta naturaleza deben acompañarse de pruebas, no de rumores, no de especulaciones, no de fuentes anónimas imposibles de verificar”, puntualizó el gobernador al cuestionar la difusión de versiones que, desde su postura, no cuentan con respaldo documental.

Como parte de su posicionamiento, leyó fragmentos de un texto del periodista René Martínez Bravo, titulado “La mentira como negocio y el suicidio de los medios”. Antes de hacerlo, pidió permiso para retomar la publicación y dijo que el contenido le parecía acorde con el momento.

Dicho texto plantea una crítica a la pérdida de credibilidad en algunos medios de comunicación. Villarreal Anaya citó pasajes en los que se cuestiona la reproducción de notas sin verificación, sin búsqueda de la postura de los involucrados y sin corroboración de los hechos.

Otro tramo de la lectura señaló que varias plataformas replicaron la publicación original como si se tratara de una verdad absoluta. El gobernador retomó esa parte para cuestionar lo que el texto calificó como periodismo de “copia y pega”, y añadió ante la prensa que, en su opinión, también se trataba de “copia, pega y paga”.

Por último, Villarreal Anaya aseguró que continuará con su agenda de gobierno y que no se apartará de las tareas que, dijo, le fueron encomendadas por la ciudadanía. Entre sus prioridades mencionó la seguridad, el desarrollo económico, el bienestar y la ampliación de oportunidades para las familias tamaulipecas.

El diario angelino publicó el pasado 3 de junio que Villarreal y su homólogo de Sonora, Alfonso Durazo, estarían bajo investigación por parte del gobierno de Estados Unidos.