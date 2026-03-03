Diputados declaran constitucional reforma para reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas

La Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que establece la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.

La modificación constitucional, aprobada la medianoche del 24 de febrero, recibió el aval de 22 congresos locales, con lo que se cumplió el requisito establecido en el artículo 135 de la Constitución.

Las entidades que aprobaron la reforma fueron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, señaló: “El Congreso de la Unión, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas las fracciones 4 y 11 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral”.

Marcha por jornada laboral de 40 horas semanales en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

El decreto fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Las modificaciones establecen que, a partir de 2027, la jornada laboral se reducirá de manera gradual en dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. Además, se mantiene un día de descanso obligatorio por cada seis días laborados.

La reforma también amplía de nueve a 12 las horas extras semanales que deberán pagarse al doble del salario ordinario y establece que, si se excede ese límite, el empleador deberá cubrir un pago equivalente al 200 por ciento adicional del salario correspondiente.

