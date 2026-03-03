Con la novedad de que después del reto superado de organizar el megaconcierto de Shakira en el Zócalo, con una asistencia récord y además con saldo blanco, en el Gobierno de la Ciudad de México ya se alistan para el desafío que sigue y que tendrá lugar nada menos y nada más que el próximo domingo. Sí, la marcha del 8M, que es sabido, suele dividirse en dos bloques: el de los contingentes de mujeres que se movilizan de manera pacífica, pero también los llamados bloques negros, que protestan de una forma más agresiva. Ayer, nos comentan, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se expresó en favor de que la conmemoración del domingo sea pacífica. “Queremos una marcha pacífica. El 8 de marzo es un día muy importante a nivel mundial; es el momento de expresión de las mujeres, de una lucha no sólo para la ciudad y el país, sino para el mundo y qué mejor que hacerlo de manera pacífica”. La marcha del 8M suele tener siempre su elemento desafiante en términos de seguridad. Así que atentos.

