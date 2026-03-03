› Foro de primera en el ITAM

Y fue en el Instituto Tecnológico Autónomo de México donde ayer tuvo lugar un muy interesante foro de análisis de la reforma electoral —asunto que estará en manos del Congreso en los próximos días y semanas—. Participaron expertos en la materia, además de funcionarios y exfuncionarios, cuyas voces son reconocidas en espacios académicos como la UNAM, el ITESO, el ITESM y, por supuesto, en la conversación pública. Fue a instancias del Centro de Estudios Alonso Lujambio, que encabeza el profesor Horacio Vives —quien es además colaborador habitual en estas páginas—, que se llevaron a cabo tres mesas de debate: Democracia y reformas electorales, Participación ciudadana y condiciones de competencia y Fortalezas y debilidades del sistema electoral. Aspectos a corregir de la elección judicial. Los interesados en los derroteros que puede seguir el procesamiento de la reforma electoral pueden ver el foro completo en la cuenta de Facebook del Centro Lujambio.

