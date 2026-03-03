Marchas 8M 2026 : Este es el horario y las rutas de los contingentes en México

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y en este día se conmemora el trabajo de las mujeres, la lucha que han tenido para poder participar activamente en la sociedad y la lucha por sus derechos.

Desde hace algunos años el 8 de marzo ha sido un día clave dentro del movimiento feminista, pues tanto en México como en diversas partes del mundo las mujeres salen en grupo a marchar en las calles y denunciar las desigualdades de género que continúan existiendo en la sociedad.

Los contingentes de mujeres que marchan en varias entidades del país el 8 de marzo utilizan este espacio para denunciar también las formas de discriminación que sufren cotidianamente, así como la violencia machista de la que han sido víctimas.

Miles de mujeres reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, en conmemoración del 8M en 2025 ı Foto: Cuartoscuro

En 1910 fue proclamado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la II Conferencia internacional de Mujeres Socialistas que se reunieron en Copenhague, con la finalidad de promover la igualdad de derechos y el sufragio, pero este no contaba con una fecha establecida.

El 25 de marzo de 1911 ocurrió una tragedia en la fábrica Triangle Shiwtwaist ubicada en Nueva York, pues durante un incendio aproximadamente 146 mujeres trabajadoras y 23 hombres; quienes en su mayoría eran inmigrantes, perdieron la vida.

A partir de 1914 fue ccuando se conmemoró de manera oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y esto ocurrió en Alemania, Suecia y Rusia, por lo que posteriormente este día fue conmemorado en otros países de Europa.

Horario y las rutas de los contingentes en México

En México varios contingentes del país realizarán las concentraciones de mujeres para posteriormente poder marchar en varias entidades del país, como Culiacán, Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, y Chiapas.

Marcha 8M ı Foto: Redes Sociales

We R Women On Fire reunió las convocatorias que han surgido para este domingo 8 de marzo en las en varios estados, con la ginalidad de que “más mujeres puedan encontrar su espacio este 8 de marzo.”

Marcha 8M ı Foto: Redes Sociales

En Ciudad de México la cita es en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 09:00 horas, para iniciar la movilización a las 10:30 horas del domingo 8 de marzo; mientras que otros contingentes convocaron a las 12:00 horas en el caballito de la CDMX.

Marcha 8M ı Foto: Redes Sociales

Se espera que el recorrido de la marcha del 8 de marzo en la CDMX inicie en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma, para posteriormente dirigirse hacia el Zócalo por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo.

Estos son los horarios y puntos de encuentro de algunos estados:

Mexicali en el Monumento a Vicente Guerrero a las 15:00 horas

En Nogales, Sonora la cita es en la Calle Campillo de la colonia fundo legal a las 13:30 horas

En Guadalajara, Jalisco la cita es a las 13:30 horas en la Glorieta de los y las desaparecidas, y a las 16:00 horas en el Pasque Morelos

En Pachuca, Hidalgo, la cita es a las 12:00 horas en la Plaza Juárez para salir a las 14:00 horas

En Ecatepec la cita es a las 12:00 horas en el Puente de Fierro

Marcha 8M ı Foto: Redes Sociales

En Playa del Cármen la cita para la rodada es en la Plaza 28 de julio a las 16:00 horas, y para la marcha es en CTM con 5ta a las 17:30 horas

En Mérida la cita es en el Parque de Mejorada a las 17:00 horas

En Puebla la cita es en El Gallito, Paseo Bravo a las 16:00 horas, mientras que otros contingentes citan a las 13:00 horas en el mismo punto de encuentro

En Monterrey el punto de encuentro es la Plaza Hidalgo a las 10:00 horas

En Morelia la reunión será en el Monumento a Lázaro Cárdenas a las 16:00 horas

Marcha 8M ı Foto: Redes Sociales

