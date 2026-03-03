› Revisión exhaustiva

Nos dicen que aunque hay mucha expectación sobre el contenido de la iniciativa de reforma electoral, que será revelado en su totalidad cuando el Gobierno federal la envíe a una de las Cámaras del Congreso, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha preferido, antes que cumplir con tiempos o fechas, asegurarse de que cada planteamiento del proyecto contenga la esencia de las demandas ciudadanas con las que ella se comprometió, como comentó ella misma durante la conferencia matutina de ayer: “La democracia es del pueblo, no de los partidos”, al referirse a las diferencias políticas que se han manifestado entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso. “No se va a mandar esta noche (la iniciativa) porque se siguen revisando algunos aspectos de la misma”, dijo ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien resaltó que la mandataria “es una persona muy cuidadosa y quiere revisar personalmente” los detalles del referido documento, una redacción que ya tocará analizar en un proceso legislativo que podría extenderse aún por un mes más, según nos adelantan.

