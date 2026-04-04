Recuperan 889 t de hidrocarburo en el Golfo de México

Elementos del Grupo Interdisciplinario, ayer, al mantener las labores de limpieza de hidrocarburos en los litorales.

UN OPERATIVO interinstitucional integrado por dependencias federales, estatales y municipales mantiene brigadas permanentes de limpieza y monitoreo en playas del Golfo de México, tras la presencia de hidrocarburos detectada desde inicios de marzo en el litoral. Hasta el momento se ha logrado recolectar 889.4 toneladas de hidrocarburo, mediante procesos manuales y mecánicos, residuos que posteriormente son manejados bajo protocolos ambientales para su adecuada disposición final

El Grupo Interinstitucional (GI) —conformado por las secretarías de Marina (Semar), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Energía (Sener), Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) — informó que actualmente se realizan acciones en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

El Tip: Conapesca otorgará apoyo directo de 15 mil pesos a tres mil 379 pescadores de Veracruz y Tabasco, lo que representa una inversión total de 50 millones 685 mil pesos.

De estas, 32 ya no presentan arribazón de hidrocarburos, gracias a trabajos intensivos de limpieza, contención y monitoreo. Siete de estas playas se ubican en Tabasco y 25 en Veracruz.

Para atender la emergencia ambiental, tres mil 145 elementos de distintas instituciones participan en el operativo, en el que también se han desplegado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves, tres drones aéreos y tres drones submarinos.

30 millones de pesos para entregar artes y equipos a pescadores

En paralelo, Petróleos Mexicanos (Pemex) desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza en playas afectadas, aunque el esfuerzo total ha implicado la contratación temporal de 958 personas para reforzar las tareas en el litoral.

A través de su Gerencia de Responsabilidad Social, Pemex también mantiene diálogo con comunidades pesqueras del sur de Veracruz y Tabasco, que han sido afectadas por los hidrocarburos.