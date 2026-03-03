Vinculan a proceso a 13 por disturbios en Jalisco

Los trece hombres detenidos el 22 de febrero tras la quema de vehículos registrada en distintas colonias de municipios de Jalisco, fueron vinculados a proceso el pasado domingo por su probable responsabilidad en diversos delitos, entre ellos, asociación delictuosa.

Los imputados —Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, Carlos Elliot “N”, José Lebid “N”, Elías Samuel “N”, Eri Javier “N”, Alexis Izanami “N”, Pedro Yael “N”, Leonardo Gael “N”, Alejandro “N” y Brandon Alexis “N”— fueron vinculados a proceso durante la audiencia realizada el 1 de marzo, en la que la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El Tip: El caso se enmarca en los disturbios y bloqueos reportados en Jalisco tras el operativo para capturar a El Mencho, en Tapalpa, Jalisco.

Los ahora vinculados fueron detenidos en flagrancia el pasado 22 de febrero, luego de que presuntamente realizaron la quema de vehículos particulares con los que obstruyeron vías de comunicación y efectuaron disparos de arma de fuego contra elementos de distintas corporaciones de seguridad que atendieron los reportes de emergencia, en el contexto de un operativo federal implementado en el municipio de Tapalpa.

Las indagatorias siguen a cargo de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, para fortalecer la investigación.

La Fiscalía General de Jalisco refrenda que no habrá impunidad en estos hechos y que trabaja en total apego a derecho para esclarecerlos y garantizar que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes, en cumplimiento de su compromiso con la procuración de justicia y el mantenimiento del Estado de derecho.