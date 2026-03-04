¿Cuándo empieza el Spring break 2026? | FECHAS

El Spring Break 2026, el tradicional receso académico de primavera en Estados Unidos, se celebrará principalmente durante el mes de marzo, aunque las fechas exactas varían según la universidad, colegio o distrito escolar.

¿Cuándo empieza el Spring Break 2026? ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo inicia el Spring Break 2026?

De manera general, el periodo de vacaciones se distribuye entre finales de febrero y finales de marzo de 2026. Sin embargo, las semanas con mayor concentración de estudiantes serán las siguientes:

Semana temprana: del 2 al 6 de marzo de 2026

Primera semana fuerte: del 9 al 15 de marzo de 2026

Semana de mayor demanda: del 1 6 al 22 de marzo de 2026

Última semana frecuente: del 23 al 29 de marzo de 2026

Históricamente, la segunda y tercera semana de marzo concentran el mayor número de universidades en receso, por lo que se consideran el punto más alto de la temporada.

TE RECOMENDAMOS: Fortalecen diálogo Sheinbaum se reúne con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México

¿Por qué varían las fechas?

El calendario académico en Estados Unidos no es uniforme. Cada institución define su propio periodo de descanso dentro del semestre de primavera, por lo que no existe una fecha oficial única para todo el país.

Algunas universidades iniciaron su receso a finales de febrero, mientras que otras lo programan incluso para finales de marzo o principios de abril.

¿Donde se hace el Spring Break en México?

En destinos turísticos mexicanos como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, la temporada de Spring Break 2026 se extenderá aproximadamente desde inicios y hasta finales de marzo, con mayor afluencia prevista entre el 9 y el 22 de marzo.

Autoridades turísticas y hoteleras suelen prepararse para este periodo debido al incremento en la llegada de estudiantes estadounidenses.

Para conocer una fecha más exacta del Spring Break 2026, es necesario consultar el calendario oficial de la universidad o escuela correspondiente, ya que las fechas pueden variar incluso dentro del mismo estado.

El Spring Break no es un día festivo oficial en Estados Unidos, sino un receso académico institucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL