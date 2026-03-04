› Excolaborador de Corral y “narconóminas”

Con la novedad de que el caso de las supuestas nóminas que tenía el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, sigue salpicando a funcionarios. Y es que en días pasados, a partir de revelaciones periodísticas basadas en documentos hallados en las cabañas donde fue abatido El Mencho, se inició una investigación sobre la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas, a cargo de Óscar Aparicio Avendaño. Este último, se ha conocido, fue comisionado de Seguridad en Chihuahua durante el gobierno del hoy senador por Morena Javier Corral. La información publicada sobre las supuestas nóminas hace unos días no menciona el nombre del jefe policiaco, pero sí se ha señalado que hay un registro de un pago de 100 mil pesos a “Estatal Pakales”. El gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez, fue quien ordenó la indagatoria. Aparicio tuvo que salir a señalar que está abierto a cualquier revisión. La indagatoria se encontraría en curso así que, por lo pronto, pendientes.