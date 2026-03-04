› Mientras tanto, también en el Verde…

Y aunque, como ya se ha visto, la coyuntura de la iniciativa de reforma electoral tiene al Partido Verde Ecologista de México en suspenso y con el tiempo encima para asumir una posición política frente a este proyecto, a una de sus integrantes, la diputada federal Cindy Winkler le pareció que sería buena idea presentar una iniciativa de ley para inscribir con letras de oro el nombre de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Aunque nadie duda de los argumentos expuestos por la legisladora morelense —que la Presidenta es una destacada científica cuya trayectoria ha marcado un hito en la vida pública del país— muchos consideran que la diputada Cindy una de dos: o trae la brújula un poco alterada, porque como dicen las abuelas, “el horno no está para bollos”, o su propuesta forma parte de una estrategia de los verdes para tantear terrenos donde puedan transitar mensajes de cordialidad en momentos de tensión. Sea lo que sea, atentos.