SCJN deja firme sentencia contra Emilio Lozoya; deberá indemnizar a Lourdes Mendoza por daño moral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por daño moral a la periodista Lourdes Mendoza Peñaloza.

Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y desechó el recurso de revisión presentado por Lozoya contra la sentencia que lo obliga a indemnizar a la comunicadora, a la que, en 2020, acusó de recibir sobornos de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El exfuncionario también aseguró que Luis Videgaray le instruyó comprar una bolsa de lujo a Lourdes Mendoza, quien negó los señalamientos y lo demandó por la vía civil.

En 2022, un juez dictó sentencia contra Emilio Lozoya al concluir que las acusaciones resultaron falsas y que causaron daño moral a la periodista.

Al conocer la resolución, la periodista Lourdes Mendoza señaló que “a veces la justicia tarda, pero llega”. A través de la red social X, destacó el consenso unánime por el que la Corte puso el punto final al caso.

“El criminal confeso, el mal hijo, mal hermano, mal esposo y mal padre. El que no le pagó a sus abogados cuando le pidieron pruebas de sus dichos. El que para salvarse no dudó en cambiar el rumbo de 17 familias imputándonos mentiras y dañándolas en su honor y trayectorias, el chicanero que intentó retrasar su sentencia final, perdió la SCJN hoy puso en punto final 9 - 0 por unanimidad ”, escribió.

La #Justicia a veces tarda, pero llega. Hoy es verdad legal @EmilioLozoyaAus me difamó punto final.

El criminal confeso, el mal hijo, mal hermano, mal esposo y mal padre. El que no le pagó a sus abogados @coellotrejomx cuando le pidieron pruebas de sus dichos. El que para… — Lourdes mendoza (@lumendoz) March 4, 2026

