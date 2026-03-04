Termina revisión de la electoral; corrigen plana

La presentación de la reforma electoral ante el Congreso de la Unión se aplazó una noche más, debido a que la Presidenta Claudia Sheinbaum continuó con la revisión del proyecto para evitar “contradicciones”, tras identificar que se adicionaron cambios a artículos no relacionados con la materia electoral.

Y en medio de la búsqueda de un consenso que aún no se tiene asegurado ni con los aliados de Morena, para aprobar la enmienda, subrayó que sus propuestas para modificar la manera en que se eligen a las candidaturas plurinominales y el recorte presupuestal a partidos y autoridades electorales no son temas negociables porque ambas fueron peticiones expresadas por la ciudadanía.

El Dato: EL líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no pierde la esperanza de convencer al PT y al PVEM de acompañar la propuesta de la Presidenta.

“Hay dos cosas que estamos planteando que para mí pues no son negociables, porque es lo que la gente me ha pedido desde hace tiempo, y es que no haya listas de plurinominales decididas por las cúpulas de los partidos políticos. Dos, que no cueste tanto, que los diputados locales no ganen tanto. Ésas son las dos principales”, dijo en conferencia.

Mencionó que no sólo los aliados de Morena se oponen a ambos puntos, sino también el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, “entonces, por eso digo: yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”.

Cuestionada sobre si PT y PVEM aún son confiables para mantener la alianza rumbo a las próximas elecciones, la Presidenta comentó que esto es un asunto que deberá de atender Morena.

“Ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27. Que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Pero en lo que yo me comprometí, que es uno de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México dije: ‘reforma electoral donde no haya pluris, no haya nepotismo, no haya reelección y que disminuyan los costos’. Entonces, nepotismo y no reelección ya se aprobó para el 2030 y los otros dos los presento. Y ya que decidan en el Congreso”, dijo la mandataria.

En el marco de la revisión de la reforma, explicó que aún se encontraba ajustando la redacción del proyecto, debido a que encontró modificaciones que consideró innecesarias.

Expuso que dichos cambios están relacionados con la regulación de inteligencia artificial en las campañas, respecto de lo cual el equipo redactor incorporó cambios a otros artículos que llevarían a regular todo el contenido en las redes sociales.

“De esto que decíamos de que si se usa inteligencia artificial en una campaña, pues tiene que decir en grande ‘inteligencia artificial’. Entonces lo plantearon que se regulara en otro artículo que no era con lo electoral. Ahí yo ya no estuve de acuerdo, porque entonces parece que estamos regulando todas las publicaciones en las redes sociales. Y ése es otro tema, no es lo electoral”, dijo.

Anoche, la mandataria mantuvo una nueva reunión con los coordinadores de las bancadas de Morena en las cámaras del Congreso de la Unión: el senador Ignacio Mier y el diputado Ricardo Monreal, así como los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral: su presidente, Pablo Gómez, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entre otros funcionarios.

A su llegada, Monreal puso en duda la permanencia del plan para eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al asegurar que la mandataria nunca pidió esto. Consultado sobre si se prevé la incorporación del desafuero de los legisladores, mencionó que éste será un asunto a legislar aparte.

“Es algo que comentó. No va a estar aquí, pero hay iniciativas ya en la cámara que están dictaminadas. Tres temas van a estar fuera, que pueden ser motivo de otras reformas más adelante: el desafuero o fuero constitucional, inmunidad procesal, técnicamente hablando.

“Y el tema de la revocación de mandato, que hay propuestas de cambiarlo a la fecha de elección del 2027 en lugar del 2028; la elección de el Poder Judicial, la mitad de jueces y magistrados, que podría también trasladarse al 28. Son propuestas, no iniciativas, pero que serán motivo de iniciativas probablemente, probablemente en los próximos días”, dijo.

A su salida, Monreal Ávila adelantó que el documento será presentado alrededor del mediodía de este miércoles ante la Cámara de Diputados, y negó que la reforma vaya a ser procesada en fast track.

PRI pide no presentar la iniciativa

Por Claudia Arellano

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, consideró que sería “prudente” no presentar la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que no es el momento adecuado para discutir modificaciones al sistema electoral del país.

En entrevista con medios reiteró que espera que pese más la prudencia, se retire la iniciativa y se deje para un momento en el cual haya otros pesos y otras circunstancias en las dos cámaras, ya que “no es sano para el país debatir temas electorales en estos momentos, mucho menos si vienen desde el poder”.

El coordinador priista advirtió que una reforma electoral sin consensos podría incrementar la polarización política, por lo que insistió en que el país debería concentrarse en otros temas prioritarios como la seguridad y la economía.

Asimismo, Moreira cuestionó la complejidad técnica de la reforma electoral, al recordar que la legislación en esta materia se encuentra tanto en la Constitución como en diversas leyes secundarias.