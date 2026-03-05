Autopista México-Puebla: Cierres y desvíos de HOY 5 de marzo

La Autopista México‑Puebla registra afectaciones viales este jueves 5 de marzo de 2026 debido a trabajos de infraestructura vinculados al proyecto del trolebús que conectará Chalco con Santa Martha, obra que busca mejorar la movilidad en la zona oriente del Valle de México.

Las labores de construcción obligaron a implementar cierres temporales y desvíos de circulación, principalmente en los carriles con dirección hacia Puebla, lo que ha generado tránsito lento en algunos tramos durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Autoridades viales recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y prever tiempos adicionales de traslado, especialmente para quienes utilizan esta vía para salir de la Ciudad de México rumbo al Estado de México o Puebla.

¿Qué pasó en la Autopista México-Puebla HOY 5 de marzo? ı Foto: CAPUFE

¿Qué tramo está cerrado en la autopista México-Puebla?

Las maniobras se concentran a la altura del kilómetro 20, en la zona de La Virgen / La Caldera, donde se realizaron cortes temporales a la circulación para el montaje de estructuras.

Durante la madrugada se aplicó un cierre total por aproximadamente de las 00:00 a 01:00 horas. Posteriormente, la circulación fue canalizada hacia carriles centrales, lo que mantiene reducción de flujo vehicular durante la mañana.

¿Hay tráfico hoy 5 de marzo en la autopista México-Puebla?

Usuarios de la autopista y reportes en aplicaciones de movilidad indican avance lento y congestionamiento moderado en algunos tramos cercanos a la zona de obras.

Las afectaciones suelen intensificarse durante horas pico, cuando aumenta el número de vehículos que utilizan la autopista para trasladarse hacia municipios del Estado de México o para viajes de largo recorrido.

Sin embargo, la circulación continúa abierta con reducción de carriles, por lo que se recomienda conducir con precaución y respetar la señalización vial instalada en el área de trabajo.

Asi luce la carretera por afectaciones ı Foto: Redes sociales

Vías alternas

Ante las afectaciones en la Autopista México‑Puebla, autoridades y especialistas en movilidad sugieren considerar algunas rutas alternas para evitar retrasos:

Carretera Federal México-Puebla (vía libre)

Calzada Ignacio Zaragoza, principal salida hacia el oriente de la capital

Avenida de Las Torres, que permite reincorporarse más adelante a la autopista

Estas opciones pueden ayudar a disminuir los tiempos de traslado, especialmente para quienes salen desde la zona oriente de la Ciudad de México.

Recomendaciones

Salir con anticipación si se dirige hacia Puebla.

Atender la señalización preventiva en la zona de obras.

Consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real para verificar el estado actual de la vialidad.

Debido a que las obras forman parte de un proyecto de transporte público en desarrollo, no se descarta que en los próximos días se implementen nuevos cierres parciales o ajustes en la circulación, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre el estado de esta importante vía de comunicación.

MSL