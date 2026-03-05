Morena en el Senado abre la puerta a modificar iniciativa de reforma electoral

“Si no hay consensos, pues no podrá estarse desarrollando este proyecto”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, abrió la puerta a modificaciones a la iniciativa de reforma electoral, al reconocer que los caminos de negociación no deben cerrarse.

“Yo considero que sí se debe de ver cuáles son las posibles alternativas y ver hasta dónde se puede llegar”, afirmó la legisladora.

Esto, en respuesta directa al anuncio del coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, quien ratificó que su bancada no acompañará la iniciativa.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, el miércoles 14 de enero de 2026. ı Foto: X, @LauraI_Castillo

Ante la pregunta de si esa deserción significaba la muerte práctica de la reforma, Castillo Juárez apostó por el diálogo.

“De ninguna manera considero que esté muerta. Está más viva que nunca”, respondió con contundencia, antes de llamar a construir acuerdos: “Se debe de seguir trabajando, que debe de haber una discusión plural, que se deben de ver cuáles pueden ser los consensos y cuáles pueden ser los caminos para poder aprobar una reforma electoral”.

Consultada en torno a si ya existe un llamado “Plan B”, una versión ajustada de la iniciativa que pueda lograr los apoyos necesarios, la senadora no cerró esa posibilidad, aunque fue cautelosa en sus términos: “tendríamos que ver cuáles son los caminos para llegar a Roma, como dice el dicho”.

Sí fue clara, en cambio, sobre la dirección que debe tomar el debate: “tiene que haber una propuesta que vea hacia el futuro, hacia los jóvenes, y que haya una amplia discusión”.

La legisladora subrayó además que la iniciativa debe mantenerse “abierta al debate, como debe de ser todo, que se respire la democracia”, y añadió que “el tiempo lo dirá y el debate también” sobre hasta dónde se puede avanzar en las negociaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL