PT rechaza acompañar la reforma electoral; advierte retroceso democrático

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que su bancada no acompañará la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal, al considerar que representa un retroceso en el sistema de representación política construido en México desde la reforma política de 1977.

En entrevista, el legislador señaló que la iniciativa ya se encuentra en fase de análisis rumbo a su dictaminación y adelantó que las comisiones unidas podrían discutirla la próxima semana. No obstante, reiteró que el PT mantiene su postura crítica frente al proyecto.

“El planteamiento rompe con el sistema político mexicano de representación que se generó en la reforma del 77 y se consolidó en 1996”, sostuvo Sandoval Flores. A su juicio, la propuesta también afectaría las acciones afirmativas y podría debilitar el papel de los partidos políticos al favorecer la concentración del poder en una sola fuerza política.

El coordinador petista también se refirió a las críticas que su partido ha recibido en redes sociales por su postura frente a la reforma. Ante ello, aseguró que el PT ha mantenido una línea política consecuente desde su fundación y que su posición responde a la defensa de la pluralidad política.

Sandoval Flores recordó que la reforma de 1977 permitió la apertura del sistema político y la incorporación de minorías al Congreso, lo que, dijo, sentó las bases para que distintas fuerzas políticas pudieran competir y eventualmente alcanzar mayorías.

Respecto a un eventual “plan B” en caso de que la reforma constitucional no avance, el legislador indicó que desconoce su contenido, pero expresó su expectativa de que se trate de cambios a leyes secundarias que puedan generar mayor consenso entre las fuerzas políticas.

Finalmente, el diputado aseguró que, pese a las diferencias en torno a esta iniciativa, el PT mantiene como prioridad la unidad dentro de la coalición de la llamada Cuarta Transformación. “Es un suceso dentro del proceso. El proceso es la 4T y nosotros queremos mantener la unidad hacia las elecciones de 2027 y 2030”, concluyó.

