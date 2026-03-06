Finaliza etapa de entrevistas para elegir auditor superior de la Federación

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presidida por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), concluyó la etapa de entrevistas a las personas aspirantes a encabezar el órgano fiscalizador para el periodo 2026-2034.

Durante las audiencias, realizadas el 5 y 6 de marzo, integrantes de la comisión en la Cámara de Diputados de México cuestionaron a 77 aspirantes sobre los documentos económicos y técnicos fundamentales para evaluar programas y proyectos gubernamentales, así como las estrategias para evitar cuellos de botella en los procesos de auditoría.

Las y los legisladores también pidieron a las personas candidatas explicar sus proyectos de trabajo en caso de asumir la titularidad de la ASF, detallar los criterios que utilizarían para definir qué instituciones o programas deben ser auditados con prioridad y proponer mecanismos para garantizar que el cien por ciento de los servidores públicos presenten su declaración patrimonial.

Durante las comparecencias, varias voces coincidieron en que el sistema de fiscalización requiere una evolución tanto en el marco legal como en el uso de herramientas tecnológicas, al advertir que muchas observaciones se realizan hasta un año después de que se cometieron las irregularidades

Las y los aspirantes señalaron que las instituciones fiscalizadoras deben ser sólidas, independientes y contar con personal capacitado, además de transitar hacia un modelo preventivo que incorpore alertas tempranas y esté orientado a resultados.

Entre las propuestas planteadas destacaron la creación de una contraloría interna dentro de la ASF para fortalecer la vigilancia institucional, el impulso al talento humano mediante capacitación especializada y ajustes en los procesos para evitar observaciones sin sustento.

Asimismo, plantearon fortalecer el uso de tecnologías de información para el procesamiento de datos, mejorar las auditorías de desempeño, incorporar perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, así como dar seguimiento conjunto a las recomendaciones para elevar la eficacia en la integración de responsabilidades administrativas.

