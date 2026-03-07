Día Internacional de la Mujer: Gobierno de México trabaja para garantizar más y mejores derechos

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con la construcción de un país donde la igualdad sustantiva sea el eje rector de la vida pública, además de garantizar los derechos de las mujeres.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido enfática en señalar que su llegada a la titularidad del Ejecutivo representa el avance de todas: “Llegamos todas. No llegó una mujer a la Presidencia, sino llegamos todas. Y el mensaje es que las niñas, las mujeres podemos soñar con ser lo que queramos ser” .

“Se han cerrado las puertas para las mujeres y hoy queremos abrirle la puerta a las mujeres, a sus derechos, a que sean lo que quieran ser y que tengan todas las posibilidades para serlo” Claudia Sheinbaum, Presidenta de Méxic



Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. ı Foto: Gobierno de México.

Al respecto, destacan las reformas constitucionales para establecer los deberes del Estado a fin de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a una vida libre de violencias y la erradicación de la brecha salarial.

Con la creación de la primera Secretaría de las Mujeres a nivel federal, México cuenta con un mecanismo institucional con las atribuciones necesarias para empujar a todo el aparato del Estado hacia el cumplimiento de la ley y hacia la garantía plena de nuestros derechos.

Las políticas de bienestar para las mujeres se despliegan en todo el territorio nacional con acciones como la puesta en operación 678 Centros LIBRE que han atendido a 443 mil 04 mujeres y otorgado 906 mil 962 servicios especializados.

Para 2023, la meta es que cada municipio del país cuente con su propio Centro LIBRE. ı Foto: Cortesía

Para este 2026, la meta es alcanzar los mil Centros LIBRE para cubrir cada rincón del país; cabe mencionar que la instrucción de la Presidenta es que, al finalizar su sexenio, cada municipio del país cuente con su propio Centro LIBRE.

Este entramado de apoyo se fortalece con la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, integrada por casi mil especialistas y la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, que ya cuenta con más de 100 mil mujeres registradas, con el objetivo de trabajar en la reconstrucción del tejido social.

Asimismo, herramientas como la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con más de 27 millones de ejemplares repartidos; el componente PAIBIM de la la Línea de las Mujeres 079 opción 1; y la realización de 600 Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, son pilares de una estrategia que impulsa un cambio cultural profundo, que permita un nuevo pacto de convivencia entre mujeres y hombres basado en el trato entre iguales y con respeto.

Una mujer sostiene una Cartilla de Derechos de las Mujeres. ı Foto: Cortesía

Destaca también la aprobación unánime por parte de legisladores de las reformas a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, con lo que se homologa la tipificación del abuso sexual en México.

Además, con el objetivo de proteger los derechos de las niñas y adolescentes, se pone en marcha la Fase III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual se enfoca en transformar la realidad desde los territorios, al integrar la prevención del embarazo infantil directamente en los ordenamientos jurídicos indígenas y los Planes de Justicia; el objetivo es reducir en un 50 por ciento los embarazos en este sector de la población para el año 2030.

A la par de las acciones que la Secretaría de las Mujeres ha emprendido para garantizar el bienestar de las mexicanas, es imprescindible reconocer que el lenguaje también es un acto de justicia y visibilidad.

Por ello, el Gobierno de México hizo un llamado a nombrar a las mujeres en todos los ámbitos: ingenieras, abogadas, soldadas, científicas, astronautas, bomberas y, por primera vez en la historia, una Presidenta que es también Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

cehr