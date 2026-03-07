Pide Cuauhtémoc Blanco castigar “denuncias falsas” de mujeres

Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena, quien enfrenta una denuncia por presunto delito de violación en grado de tentativa presentada por su media hermana, anunció que prepara una iniciativa de ley para sancionar a quienes presenten denuncias falsas, además de adelantar acciones legales contra la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) por el uso no autorizado de su imagen.

En entrevista previa a su participación en el llamado Mundialito Legislativo, organizado por su bancada en las canchas de la Cámara de Diputados, el legislador planteó que su propuesta buscaría equiparar las sanciones contra mujeres que realicen acusaciones falsas con las penas que podría enfrentar una persona denunciada.

Advirtió que los delitos por los que se le acusa pueden implicar que lo metan a prisión por décadas, cuando las acusaciones en su contra son “mentira” y le han hecho daño a su imagen.

“Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden dar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño, que aplastó mi imagen.

“Yo estoy tranquilo, no me estoy escondiendo. Aquí estoy dando la cara y la voy a seguir dando. Por eso, ahora que salga este tema, (voy a) hacer una iniciativa porque hay muchos hombres que han padecido lo mismo que yo. Y me han ido a ver a la oficina que los acusan sin argumentos”, dijo.

El legislador mencionó que su iniciativa tendría como objetivo “hacerle lo mismo” a aquellas mujeres que mientan y dañen la imagen de hombres contra quienes presenten denuncias falsas.

En paralelo, el morenista anunció que interpondrá una demanda por daño moral contra la bancada de MC, encabezada por Ivonne Ortega, por presuntamente utilizar su imagen en espectaculares en Morelos sin su autorización.

“A Movimiento Ciudadano le voy a meter una demanda del tamaño del mundo, porque usaron mi imagen sin autorización”, afirmó.

Lo anterior, por la utilización de la silueta de su imagen haciendo su característico festejo futbolero y que incluyen la frase: “Cuauhtémoc Blanco tiene fuero gracias a Morena y PRI”, que fueron colocados en la Ciudad de México y Morelos, sin su consentimiento y para denostarlo por el tema del desafuero del que se libró hace aproximadamente un año.

También adelantó que, una vez resuelta su situación legal, exigirá disculpas públicas a legisladoras que lo han señalado como violentador de mujeres, incluidas algunas integrantes de su propio partido.

“Tienen su argumento, como te menciono, ojalá y cuando salga todo esto ojalá y tengan el valor y acepten que me han atacado, pero quiero una disculpa”, dijo.

Respecto a si le molesta que le digan “violentador” refrendó que no, que se ha acostumbrado a ese tipo de señalamientos y también los recibía cuando jugaba futbol: “No me importa que me digan violentador”.

Apenas el año pasado, la diputada petista Martha Aracely Cruz denunció a Blanco ante el pleno de San Lázaro por acoso, luego de que el morenista le lanzara un beso en una sesión legislativa.

A lo anterior, se suma al caso que data de 1998, cuando Marisela Santoyo, exesposa del exseleccionado nacional de México y exfutbolista profesional, lo acusó de violencia doméstica, e incluso aseguró que la amenazó de muerte.