Sheinbaum entrega 500 escrituras y 447 condonaciones de créditos a mujeres de Tecámac, Edomex

En el marco de la conmemoración del Día internacional de la Mujer, este sábado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 447 constancias de condonación de créditos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a mujeres del municipio de Tecámac, en el Estado de México.

“Hoy estamos iniciando varias actividades respecto al Día Internacional de la Mujer, en realidad vamos a dedicar casi todo el mes a las mujeres, lo dedicamos todos los días, pero en particular este mes lo vamos a dedicar a las mujeres. Hoy estamos entregando escrituras a mujeres propietarias ”, indicó.

Presidenta Claudia Sheinbaum entrega escrituras a una beneficiaria en Tecámac. ı Foto: Cortesía

Recordó que los créditos de vivienda beneficiaban a unos cuantos provocando que más de cinco millones de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y más de 400 mil del Fovissste tuvieran créditos impagables que actualmente están en proceso de reestructuración o fueron condonados .

Agregó que, como parte del Programa Vivienda para el Bienestar se construirán 1.8 millones de viviendas para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, de las cuales ya se han construido más de 400 mil en todo el país.

Anunció que el domingo 8 de marzo conmemorará el Día Internacional de la Mujer con mujeres de las Fuerzas Armadas.

Como parte de las acciones para reconocer a las mujeres, en marzo, destacó la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, para atender el cáncer de mama en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

Presidenta adelanta la construcción de más hospitales oncológicos. ı Foto: Cortesía

Adelantó que habrá hospitales similares en todo el país , lo que se suma a otras acciones como la Pensión Mujeres Bienestar, que se puso en marcha al inicio de su gobierno, la construcción de Centros LIBRE y la reivindicación de las mujeres en la historia de México.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, reconoció que hablar de certeza jurídica con la entrega de estas escrituras es también hablar de igualdad para las mujeres , pues 2.3 millones de hogares encabezados por mujeres no tienen escrituras y de los que tienen, solo cuatro de cada 10 están a su nombre. Agregó que en el Estado de México la meta de construcción de vivienda es de más de 100 mil y de más de 360 mil escrituras entregadas por el Insus.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta su gira por esta entidad y la entrega de escrituras que dan certeza jurídica, protegen el patrimonio de las familias mexiquenses y cambian la vida de las personas.

